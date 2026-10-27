Στον νέο της ρόλο, αναλαμβάνει τη στρατηγική Marketing και την ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας και παρουσίας της Terrifind στην αγορά

Η Terrifind ενισχύει τη διοικητική της ομάδα με την ένταξη της Μαρίας Παναγιωτοπούλου στη θέση της Chief Marketing Officer (CMO), στο πλαίσιο της στρατηγικής της για περαιτέρω επιχειρηματική ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο Marketing, την εμπορική στρατηγική και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, η Μαρία Παναγιωτοπούλου έχει διαγράψει σημαντική πορεία σε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου FMCG και ποτών, μεταξύ των οποίων οι Semeli Estate & Navarino Vineyards, Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) και Ολυμπιακή Ζυθοποιία (FIX).

Στον νέο της ρόλο, αναλαμβάνει τη στρατηγική Marketing και την ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας και παρουσίας της Terrifind στην αγορά, με ενεργή συμμετοχή στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, στο Business Development, στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και στον συντονισμό της επιχειρησιακής λειτουργίας.

Ο Χρήστος Σοφρώνης, Co-Founder & CEO της Terrifind, δήλωσε:

«Η ένταξη της Μαρίας στην Terrifind αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στο επόμενο στάδιο ανάπτυξής μας. Η εμπειρία της, η στρατηγική της αντίληψη και η ικανότητά της να συνδέει την επιχειρηματική στρατηγική με την αποτελεσματική υλοποίηση θα συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, συνεργασιών και ευκαιριών για την εταιρεία και τους πελάτες μας.»