H The Newtons Laboratory υλοποίησε το “Leading with Wisdom in the Age of AI” της Humanis, ένα executive leadership project διεθνών προδιαγραφών που έφερε στην Ελλάδα τον διεθνή διάλογο για την ηγεσία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και ανέδειξε στην πράξη πώς η γνώση γίνεται ανταγωνιστικό αποτέλεσμα.

Κάποια projects κρίνονται από την εικόνα τους: από τη ροή, την ακρίβεια, το χώρο, και τη φιλοξενία. Κάποια άλλα, όµως, αφήνουν το αποτύπωµά τους, γιατί πέρα από την άρτια οργάνωση και παραγωγή, αφήνουν πίσω τους έναν νέο τρόπο σκέψης. Το executive leadership πρόγραµµα “Leading with Wisdom in the Age of AI”, που πραγµατοποιήθηκε από τη Humanis σε συνεργασία µε το Yale School of Management Executive Education, ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Από το σχεδιασµό της συνολικής εµπειρίας έως την υλοποίηση του επίσηµου gala dinner και της διηµερίδας, η The Newtons Laboratory συνέβαλε στη δηµιουργία ενός project που συνδύασε ουσιαστικό περιεχόµενο, διεθνές κύρος, αισθητική συνέπεια και παραγωγική ακρίβεια. Παράλληλα, η συµµετοχή C-level στελεχών της εταιρείας στο πρόγραµµα µετέτρεψε µια απαιτητική επαγγελµατική ανάθεση σε µια στοχευµένη εµπειρία µάθησης και εξέλιξης για την ίδια την οµάδα της The Newtons Laboratory.

Gal Zaubeerman - YALE

Το project άνοιξε ένα executive gala dinner και ακολούθησε το leadership πρόγραµµα στις 17 και 18 Ιουνίου 2026 στο The Ellinikon Experience Centre, απευθυνόµενο σε senior leaders, C-level στελέχη, CEOs και µέλη ∆ιοικητικών Συµβουλίων. Στόχος του ήταν να προσφέρει ένα ουσιαστικό πλαίσιο κατανόησης και υπεύθυνης αξιοποίησης της Τεχνητής Νοηµοσύνης στη σύγχρονη ηγεσία, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την κρίση, τη στρατηγική και τον ανθρώπινο παράγοντα.

Η The Newtons Laboratory λειτούργησε ως στρατηγικός συνεργάτης, συνδέοντας διαφορετικά επίπεδα της διοργάνωσης: το κύρος ενός διεθνούς ακαδηµαϊκού οργανισµού, την εκπαιδευτική στόχευση της Humanis, τις απαιτήσεις ενός senior κοινού και την ανάγκη κάθε σηµείο επαφής να υπηρετεί το ίδιο δυνατό αφήγηµα.

Η πρόκληση δεν ήταν απλώς να παραχθεί ένα άρτιο event. Ήταν να διαµορφωθεί ένα απαιτητικό περιβάλλον µάθησης, ουσιαστικού διαλόγου και networking, στο οποίο η παραγωγή θα λειτουργούσε µε ακρίβεια, χωρίς να επισκιάζει το περιεχόµενο. Από το gala dinner έως το διήµερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, κάθε στοιχείο σχεδιάστηκε ώστε να ενισχύει την εµπειρία των συµµετεχόντων και τη µεταξύ τους ανταλλαγή απόψεων.

Πώς η AI αλλάζει τη στρατηγική του επιχειρείν

Το επίσηµο gala dinner αποτέλεσε το πρώτο σηµείο συνάντησης των συµµετεχόντων µε το διεθνώς αναγνωρισµένο faculty του Yale. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Μαίρη Μπιτούνη, Managing Director & Business Vision Leader της Humanis, καλωσόρισε τους παρευρισκοµένους, ενώ σύντοµο χαιρετισµό απηύθυνε ο Γιάννης Παπαχρήστου, CEO του Growthfund.

Την έναρξη της διηµερίδας τίµησε µε χαιρετισµό η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραµέως, υπογραµµίζοντας τη σηµασία της ανάπτυξης σύγχρονων δεξιοτήτων, της διαρκούς µάθησης και της υπεύθυνης αξιοποίησης της τεχνολογίας στο νέο περιβάλλον εργασίας.

Χαιρετισµό απηύθυνε επίσης η Ράνια Αικατερινάρη, Vice-Chair of the Board του ΣΕΒ, αναδεικνύοντας τον κρίσιµο ρόλο της ηγεσίας στην αποτελεσµατική και υπεύθυνη υιοθέτηση της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Μιας τεχνολογίας που µετασχηµατίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι επιχειρήσεις δηµιουργούν αξία και προσφέρει πλεονεκτήµατα σε επίπεδο παραγωγικότητας, ταχύτητας και καινοτοµίας, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί σωστή διακυβέρνηση, ανθρώπινο έλεγχο και εποπτεία.

Shin Jiwoong - YALE

Σε µια εποχή κατά την οποία η Τεχνητή Νοηµοσύνη επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική, τη λήψη αποφάσεων, τη δηµιουργία αξίας, τη φύση της εργασίας και τη σχέση των οργανισµών µε τους ανθρώπους τους, το πρόγραµµα ανέδειξε την ανάγκη οι ηγέτες να µην την αντιµετωπίζουν µόνο ως τεχνολογικό εργαλείο αλλά ως δύναµη µετασχηµατισµού. Αυτό συνεπάγεται ότι απαιτεί κρίση, υπευθυνότητα, ηθική διακυβέρνηση και βαθύτερη κατανόηση του ανθρώπινου παράγοντα. Το ακαδηµαϊκό σκέλος της διηµερίδας καθοδηγήθηκε από δύο διακεκριµένους καθηγητές του Yale School of Management. Ο Jiwoong Shin, Professor of Marketing, παρουσίασε θεµατικές που συνδέονται µε την AI, την ψηφιακή στρατηγική, τον ανταγωνισµό και τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Ο Gal Zauberman, Joseph F. Cullman 3rd Professor of Marketing, εστίασε στην ανθρώπινη κρίση, τη λήψη αποφάσεων, την αντίληψη του χρόνου και τη συµπεριφορά στην ψηφιακή εποχή. Το «παρών» στο πρόγραµµα έδωσε και ο Tim Shea, Senior Director of Learning Partnerships, Executive Education Yale.

Η ατζέντα κάλυψε ένα ευρύ φάσµα ζητηµάτων, από τα economics της Τεχνητής Νοηµοσύνης και τη στρατηγική των επιχειρήσεων έως τη σχέση ανθρώπων και αλγορίθµων, το µέλλον της εργασίας, την ανθρώπινη δηµιουργικότητα, τη διαχείριση πελατών και την ποιότητα της κρίσης στην εποχή των συστηµάτων AI.

Μέσα από πρακτικά frameworks, πραγµατικά επιχειρηµατικά παραδείγµατα και case-based συζητήσεις, οι συµµετέχοντες εξέτασαν πώς η AI επηρεάζει τη στρατηγική των οργανισµών, την παραγωγικότητα, τη σχέση µε τους πελάτες, τη δηµιουργική διαδικασία και την ποιότητα των αποφάσεων.

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην ισορροπία ανάµεσα στην τεχνολογική επιτάχυνση και την ανθρώπινη διάσταση της ηγεσίας. Το ζητούµενο δεν ήταν απλώς «περισσότερη τεχνολογία» ως αυτοσκοπός, αλλά τεχνολογία που ενισχύει την αξία χωρίς να υποκαθιστά την ανθρώπινη κρίση.

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι συµµετέχοντες έλαβαν Yale Executive Education Certificate of Completion.

Κατερίνα Σάββα CEO - The Newtons Laboratory, Μαίρη Μπιτούνη Managing Director & Business Vision Leader - Humanis

Πέρα από τη διοργάνωση

Η συµµετοχή της The Newtons Laboratory στο “Leading with Wisdom in the Age of AI” δεν περιορίστηκε στην παραγωγή µιας απαιτητικής executive εµπειρίας. C-level στελέχη της εταιρείας παρακολούθησαν τη διηµερίδα, συµµετείχαν στον διάλογο και ήρθαν σε άµεση επαφή µε τις διεθνείς εξελίξεις γύρω από την AI, τη στρατηγική και τη σύγχρονη ηγεσία.

Η επιλογή αυτή αποτυπώνει µια ευρύτερη κουλτούρα διαρκούς εξέλιξης. Η The Newtons Laboratory επενδύει συστηµατικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, αναζητώντας εµπειρίες που διευρύνουν τη γνώση, ενισχύουν την κριτική σκέψη και µετατρέπουν τη µάθηση σε δηµιουργική και επιχειρησιακή αξία.

Σε µια αγορά όπου οι διαφηµιστικές εταιρείες καλούνται να κατανοούν όχι µόνο τα brands, αλλά και τις επιχειρηµατικές µετατοπίσεις που τα επηρεάζουν, η γνώση δεν µπορεί να περιορίζεται στη χρήση εργαλείων AI. Οι οργανισµοί χρειάζονται συνεργάτες που ξεχωρίζουν του ουσιώδες από το εντυπωσιακό, συνδέουν την τεχνολογία µε τον επιχειρηµατικό στόχο και κρατούν την ανθρώπινη κρίση εκεί όπου ο αυτοµατισµός προσφέρει εύκολες απαντήσεις.

Η παρουσία των στελεχών της The Newtons Laboratory στο πρόγραµµα δεν ήταν, εποµένως, µια τυπική συµµετοχή. Αποτελεί συνέχεια µιας κουλτούρας που βλέπει τη µάθηση ως µέρος της δουλειάς και όχι ως παράλληλη δραστηριότητα. Γιατί η δηµιουργικότητα χωρίς κατανόηση γίνεται γρήγορα επιφανειακή, ενώ η στρατηγική χωρίς διαρκή ανανέωση χάνει την επαφή της µε την πραγµατικότητα.

Αύτη είναι η κουλτούρα που επιτρέπει στη The Newtons Laboratory να δηµιουργεί επικοινωνιακές εµπειρίες που ξεχωρίζουν, αφήνουν το αποτύπωµά τους, φέρνουν ανθρώπους και ιδέες πιο κοντά και δίνουν ουσιαστικό περιεχόµενο στο brand storytelling.