Στο Ωδείο Αθηνών στις 15 και 16 Μάιου

Ο πρώτος και μεγαλύτερος φοιτητικός οργανισμός επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, έρχεται για άλλη μία χρονιά να αποδείξει ότι η καινοτομία δεν περιμένει, αλλά απαιτεί τόλμη. Σταθερά από το 2011 το ThinkBiz πρωτοστατεί στην εξέλιξη του ελληνικού νεανικού επιχειρείν, μετατρέποντας τη δημιουργικότητα σε ουσιαστική δράση. Με επίκεντρο την προσωπική μετεξέλιξη και την ανάδειξη νέων δεξιοτήτων, καλλιεργεί μια ισχυρή επιχειρηματική νοοτροπία.

Το ThinkBiz Academy είναι η μεγαλύτερη και πιο εξωστρεφής δράση του ThinkBiz και αποτελεί το μεγαλύτερο διήμερο συνέδριο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Ελλάδα , από φοιτητές για φοιτητές. Επί δύο ημέρες, ο παλμός της νεανικής επιχειρηματικότητας θα χτυπά στο ThinkBiz Academy. Μέσα από inspiring talks, hands-on workshops και interactive happenings, η θεωρία μετουσιώνεται σε πράξη, προσφέροντας στον συμμετέχοντα μια μοναδική επιχειρηματική εμπειρία 360 μοιρών .

Αυτή τη χρονιά το ThinkBiz Academy ανεβάζει τον πήχη ακόμα ψηλότερα αφού τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου θα φιλοξενηθεί διαγωνισμός φοιτητικών Start-Up, όπου νέοι ιδρυτές θα παρουσιάσουν τις Start-Ups τους μπροστά σε κριτική επιτροπή, διεκδικώντας πολλά έπαθλα και αφήνοντας ένα ηχηρό μήνυμα: «Ο κόσμος του επιχειρείν δεν έχει ηλικία».

Το ThinkBiz Academy 2026 έρχεται για 10η συνεχόμενη χρονιά, σηματοδοτώντας μια ολόκληρη δεκαετία καινοτομίας. Με τρία παράλληλα stages ομιλιών και ένα ειδικά διαμορφωμένο Innovation Agora επιστρέφει πιο ανανεωμένο από ποτέ για να γιορτάσει στις 15 και16 Μαΐου, την επετειακή του χρονιά στον εμβληματικό χώρο του Ωδείου Αθηνών.