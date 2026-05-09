Άρθρο του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Σύμβουλου Marketing, Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας

Αν κάποιος έλεγε πριν από λίγα χρόνια ότι το influencer marketing θα απασχολούσε σοβαρά το B2B, πολλοί θα χαμογελούσαν με συγκατάβαση. Η εικόνα του influencer έμοιαζε δεμένη με skincare routines, unboxings, protein shakes, ταξίδια στο Μπαλί και βίντεο τύπου «get ready with me». Δύσκολα θα φανταζόταν κανείς έναν creator να εξηγεί account-based marketing, cloud migration, cybersecurity ή ERP implementation χωρίς να ακουστεί σαν παρωδία.

Κι όμως, η αγορά αλλάζει. Και όταν αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν, αξιολογούν και εμπιστεύονται πληροφορίες, αλλάζει αναγκαστικά και το marketing.

Το B2B δεν πουλά σε εταιρείες. Πουλά σε ανθρώπους που εργάζονται μέσα σε εταιρείες. Σε ανθρώπους με φόβους, φιλοδοξίες, αμφιβολίες, KPIs, εσωτερικές πιέσεις και ανάγκη να μη κάνουν λάθος επιλογή. Η αγορά ενός enterprise software, μιας συμβουλευτικής υπηρεσίας ή μιας τεχνολογικής λύσης δεν είναι ποτέ καθαρά λογική. Έχει πολιτική, ρίσκο, προσωπική ευθύνη και εμπιστοσύνη.

Εδώ ακριβώς μπαίνει ο ρόλος των influencers στο B2B. Όχι ως διασημότητες με εκατομμύρια followers. Όχι ως πρόσωπα που διαβάζουν ένα καλογυαλισμένο script γεμάτο corporate jargon. Αλλά ως ειδικοί, practitioners, αναλυτές, πελάτες, founders, consultants, engineers ή niche creators που έχουν κερδίσει την προσοχή μιας συγκεκριμένης κοινότητας.

Στο B2B, το ζητούμενο δεν είναι η φήμη. Είναι η αξιοπιστία. Ένας άνθρωπος με 8.000 σωστούς followers μπορεί να επηρεάσει περισσότερο μια αγορά από έναν celebrity με 2 εκατομμύρια αδιάφορους θεατές. Γιατί οι σωστοί άνθρωποι ακούνε όταν κάποιος έχει ζήσει το πρόβλημα, έχει δοκιμάσει λύσεις, έχει αποτύχει, έχει συγκρίνει, έχει άποψη. Το κοινό δεν ψάχνει απλώς πρόσωπα. Ψάχνει σημεία αναφοράς.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη παράγει τεράστιο όγκο περιεχομένου. White papers, posts, άρθρα, thought leadership, reports, ακόμη και executive commentary αρχίζουν να μοιάζουν μεταξύ τους. Όσο περισσότερο περιεχόμενο παράγει η μηχανή, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά η ανθρώπινη κρίση. Το «το δοκίμασα και αυτό έμαθα» μπορεί να γίνει πιο ισχυρό από ένα ακόμη polished brand claim.

Το λάθος που κάνουν πολλά brands είναι ότι μεταφέρουν στο B2B influencer marketing τη λογική του B2C. Ψάχνουν μεγάλο reach, εντυπωσιακά πρόσωπα, γρήγορα deliverables και posts που φαίνονται ωραία στο reporting deck. Όμως το B2B χρειάζεται άλλη υπομονή. Η επιρροή δεν λειτουργεί σαν πυροτέχνημα. Λειτουργεί σαν σχέση.

Ένα σοβαρό B2B influencer πρόγραμμα πρέπει να ξεκινά από τη στρατηγική. Ποιον θέλουμε να επηρεάσουμε; Σε ποιο στάδιο του funnel βρίσκεται; Θέλουμε awareness, consideration, lead generation, trust building ή advocacy; Ποια κοινότητα εμπιστεύεται αυτό το πρόσωπο; Τι θα κάνει ο αγοραστής αφού δει το περιεχόμενο; Θα κατεβάσει report; Θα γραφτεί σε webinar; Θα ζητήσει demo; Θα αλλάξει αντίληψη για το brand;

Μετά έρχεται η επιλογή συνεργάτη. Όχι «ποιος έχει περισσότερους followers», αλλά ποιος έχει τη σωστή σχέση με το σωστό κοινό. Ένας καλός B2B influencer πρέπει να έχει θεματική συνάφεια, εμπειρία, καθαρή άποψη, σταθερή παρουσία και κοινότητα που συζητά, όχι απλώς κάνει like. Η πραγματική αξία βρίσκεται στα σχόλια, στις ερωτήσεις, στα shares, στις συζητήσεις που ανοίγουν μετά.

Το επόμενο κρίσιμο σημείο είναι ο δημιουργικός έλεγχος. Τα brands πρέπει να αντισταθούν στον πειρασμό να γράψουν κάθε λέξη. Αν ένας influencer ακούγεται σαν corporate brochure, η συνεργασία έχει ήδη χαθεί. Η δύναμή του βρίσκεται στη δική του φωνή. Το brand οφείλει να δώσει πλαίσιο, facts, στόχο και ευθύνη. Όχι να σκοτώσει την αυθεντικότητα με πέντε γύρους approvals.

Και φυσικά χρειάζεται μέτρηση. Το B2B influencer marketing δεν μπορεί να μένει στο «πήγε καλά γιατί είχε ωραίο engagement». Πρέπει να συνδέεται με pipeline, quality leads, event registrations, demo requests, share of voice, brand trust, content reuse και sales enablement. Αν δεν μπορείς να εξηγήσεις την εμπορική του αξία, δύσκολα θα το υπερασπιστείς όταν έρθει η ώρα του budget.

Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν καθαρά ότι το B2B influencer marketing πατά πλέον σε πραγματική αλλαγή συμπεριφοράς και όχι σε μόδα. Το Edelman x LinkedIn B2B Thought Leadership Impact Report 2025 καταγράφει ότι το ποιοτικό thought leadership χτίζει εμπιστοσύνη, ανοίγει εμπορικές ευκαιρίες και επηρεάζει αγοραστές εκεί όπου η κλασική εταιρική διαφήμιση δεν αρκεί. Η 6sense, στο B2B Buyer Experience Report 2025, αναφέρει ότι το 94% των B2B buyers χρησιμοποιεί LLMs στη διάρκεια του buying journey, αλλά οι αγοραστές εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπινη επιβεβαίωση από ειδικούς, peers και τρίτες αξιόπιστες φωνές. Παράλληλα, το άρθρο της Publicis Pro στο The Drum σημειώνει ότι τα δύο τρίτα των B2B buyers είναι πλέον Gen Z ή Millennials, κοινά που κινούνται φυσικά στα social και εμπιστεύονται περισσότερο ανθρώπους με εμπειρία παρά απρόσωπα corporate claims. Το ίδιο πλαίσιο ενισχύει και το Edelman Trust Barometer 2026, που δείχνει ότι η εμπιστοσύνη μετακινείται προς πιο οικείους, αυθεντικούς και εξειδικευμένους κύκλους. Με άλλα λόγια, όσο η AI γεμίζει την αγορά με περιεχόμενο, τόσο οι B2B αγοραστές χρειάζονται ανθρώπους που ξέρουν, δοκίμασαν, συγκρίνουν και μπορούν να μιλήσουν με αξιοπιστία.

Για την ελληνική αγορά, το θέμα έχει ενδιαφέρον. Πολλές εταιρείες σε τεχνολογία, συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικά, HR, real estate, ενέργεια και healthcare συνεχίζουν να επικοινωνούν με γλώσσα υπερβολικά θεσμική. Μιλούν σωστά, αλλά συχνά δεν ακούγονται ανθρώπινα. Εκεί μπορούν να βοηθήσουν οι κατάλληλες τρίτες φωνές: όχι για να κάνουν θόρυβο, αλλά για να χτίσουν εμπιστοσύνη.

Το B2B influencer marketing δεν είναι μόδα. Είναι απάντηση σε μια αγορά όπου οι αγοραστές δεν εμπιστεύονται εύκολα τα brands, ψάχνουν πολλαπλές πηγές και θέλουν ανθρώπινη επιβεβαίωση πριν πάρουν αποφάσεις. Οι εταιρείες που θα το καταλάβουν νωρίς, δεν θα κυνηγήσουν απλώς influencers. Θα χτίσουν οικοσυστήματα επιρροής.

Και στο τέλος, αυτό είναι το πιο σημαντικό: στο B2B δεν κερδίζει όποιος φωνάζει περισσότερο. Κερδίζει όποιος βοηθά τον άλλον να νιώσει πιο σίγουρος για την απόφασή του.