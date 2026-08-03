Έμπρακτη συμβολή στην ενίσχυση και την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει την πρωταθλήτρια κολύμβησης Γεωργία Δαμασιώτη, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του σύνδεση με τον ελληνικό υγρό στίβο και την έμπρακτη συμβολή του στην ενίσχυση και την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού.

Γεννημένη το 2003, η Γεωργία Δαμασιώτη έχει ήδη διαγράψει μία ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Το 2023, με χρόνο 2.09.74, κατέρριψε για πρώτη φορά το πανελλήνιο ρεκόρ των 200μ. πεταλούδα, το οποίο παρέμενε ακατάρριπτο για 20 χρόνια.

Μετά από 7 συμμετοχές σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ξεχωρίζουν η 9η θέση που κατέλαβε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (25μ.) της Βουδαπέστης το 2024 και η 10η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου στα 200μ. πεταλούδα.

Το 2024 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μ. πεταλούδα με χρόνο 57.74 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών στο Βελιγράδι, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Έναν χρόνο αργότερα, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23, αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 200μ. πεταλούδα, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, ενώ πρόσθεσε στη συλλογή της ακόμη ένα ασημένιο στα 100μ. πεταλούδα και ένα χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική ομάδα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή αγωνιστική της εξέλιξη και την καθιέρωσή της ως μία από τις κορυφαίες αθλήτριες της πεταλούδας.

Ο Ηλίας Λυμπέρης, Brand & Media Manager της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τη Γεωργία Δαμασιώτη στην οικογένεια του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ. Η πορεία, η συνέπεια και η αφοσίωσή της εκφράζουν αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή σύνδεσή μας με τον ελληνικό υγρό στίβο και αποτυπώνει τη διαρκή μας δέσμευση να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού και των ανθρώπων που εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας.»