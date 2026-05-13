Στο Golden Drum Hall of Fame

Το Golden Drum, Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικότητας , υποδέχεται τον Mihnea Gheorghiu, Global Chief Creative Officer του δικτύου Le Pub, στο Hall of Fame του. Εντάσσεται σε μια εκλεκτή ομάδα οραματιστών και πρωτοπόρων - ανθρώπων που έχουν με πάθος και τόλμη υποστηρίξει την πρόοδο στη δημιουργική βιομηχανία και πέρα από αυτήν.

Tο Hall of Fame που ιδρύθηκε το 2010 τιμά όσους, μέσα από την επαγγελματική τους πορεία και την προσωπική τους ζωή, έχουν επηρεάσει το δημιουργικό μας μυαλό και την ψυχή μας. Δημιουργικοί ηγέτες που μας έχουν εμπνεύσει και παρακινήσει, και που τώρα μας καθοδηγούν να προχωρήσουμε στις προσπάθειές μας.

«Είμαι από τη Ρουμανία και το Golden Drum ήταν πάντα κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Το 2005, όταν ήμουν junior, θα έδινα - ίσως όχι ολόκληρο το πόδι μου, αλλά τουλάχιστον ένα μηριαίο οστό - για να κερδίσω ένα. Δεν έγινε ποτέ. Δεν ήμουν καν κοντά. Στην πραγματικότητα, χρειάστηκε να περιμένω δέκα χρόνια για να κερδίσω ένα. Ίσως αυτό να ήταν και το καλύτερο, ήμουν πολύ νέος τότε και θα είχα γίνει εντελώς ανυπόφορος. Το να εντάσσεσαι στο Hall of Fame είναι για μένα κάτι σαν να κλείνει ένας κύκλος. Νιώθω τιμή που βρίσκομαι σε τόσο καλή παρέα και αιώνια ευγνώμων σε όποιον με πρότεινε και με ψήφισε. Αν ποτέ μπορούσα να γυρίσω πίσω στον χρόνο, θα έπιανα τον δεκαεννιάχρονο εαυτό μου και θα του έλεγα: “χαλάρωσε, κάνε υπομονή, βγες περισσότερο και κράτα το μηριαίο σου οστό. Θα τα πας μια χαρά”.»– Mihnea Gheorghiu, Le Pub

Ο Mihnea ξεκίνησε το ταξίδι του στη διαφήμιση μόλις στα 19 του, μπαίνοντας στον χώρο ως junior copywriter στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Αυτό που ακολούθησε δεν ήταν σε καμία περίπτωση συμβατικό. Παράτησε τη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων για να ακολουθήσει τη δημιουργικότητα σε μερικές από τις πιο δυναμικές πόλεις του κόσμου, όπως το Αμβούργο, το Παρίσι, το Λονδίνο, η Μαδρίτη, το Τορόντο, η Νέα Υόρκη και το Άμστερνταμ. Με τα χρόνια, η δουλειά του όχι μόνο ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, αλλά και έθεσε νέα πρότυπα στον κλάδο. Ο Mihnea έχει αποσπάσει ένα εντυπωσιακό σύνολο 152 Cannes Lions - συμπεριλαμβανομένων δύο Grand Prix και ενός Titanium - μαζί με εκατοντάδες ακόμη διακρίσεις από τους θεσμούς D&AD, Clio, The One Show, LIAA, Eurobest, Golden Drum, ANDY και New York Festivals. Από το 2017, ο Mihnea διαμορφώνει τη δημιουργική παγκόσμια κατεύθυνση στην Publicis Milan, καθοδηγώντας ξεχωριστές δουλειές για brands όπως η Diesel και η Heineken. Η επιρροή του τον οδήγησε γρήγορα από Global Creative Director σε Global Executive Creative Director και, το 2021, σε Chief Creative Officer της Publicis Italy. Ένα χρόνο αργότερα, ανέλαβε έναν ακόμη ευρύτερο ρόλο ως Global Chief Creative Officer του δικτύου Le Pub.

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΣΕΒΑΣΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Μια καριέρα που χαρακτηρίζεται από τολμηρές κινήσεις, παγκόσμια επιρροή και βραβευμένη δημιουργικότητα - ο Mihnea συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της σύγχρονης διαφήμισης. Το 2023 αναδείχθηκε ως ο 10ος πιο βραβευμένος CCO στον κόσμο, το 2024 ως ο 8ος και το 2026 ως ο 6ος, ενώ έκανε τη Le Pub Milan το 1ο δημιουργικό agency παγκοσμίως το 2022, το 2023 και το 2026 σύμφωνα με τις κατατάξεις της WARC.

Στο Golden Drum, ο Mihnea έχει καθιερωθεί μαζί με τη Le Pub ως μια σταθερή δύναμη.

«Ο Mihnea Gheorghiu έχει κερδίσει σχεδόν κάθε σημαντικό βραβείο, θέτοντας νέα δημιουργικά πρότυπα για την περιοχή και πέρα από αυτήν. Οι τολμηρές ιδέες του, η ατρόμητη αφήγηση και το αδιάλλακτο όραμά του αποδεικνύουν ότι το ταλέντο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μπορεί όχι μόνο να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και να ηγείται. Ως δημιουργικός ηγέτης στην Publicis Italy και αργότερα στη Le Pub, δεν καθοδηγούσε απλώς τις ομάδες του - τις ενέπνεε να επιτύχουν το εξαιρετικό: έξι συνεχόμενους τίτλους Agency of the Year στο Golden Drum. Μια πρωτοφανής πορεία, που καθοδηγήθηκε από πάθος, ακρίβεια και μια αδιάκοπη πίστη στο τι μπορεί να είναι η σπουδαία δημιουργικότητα. Χρόνο με τον χρόνο, βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους δημιουργικούς διευθυντές του φεστιβάλ, κάτι που αποτελεί απόδειξη τόσο του οράματός του όσο και της συνέπειάς του.» - Mojca Briščik, Πρόεδρος του Golden Drum

Ο Mihnea έχει εξελιχθεί σε καθοριστική φωνή της δημιουργικής ταυτότητας της περιοχής, ανοίγοντας δρόμους για τις νέες γενιές και αποδεικνύοντας ότι οι τολμηρές ιδέες δεν γνωρίζουν σύνορα. Ηγούμενος με θάρρος, πρωτοτυπία και μια βαθιά αίσθηση πολιτισμικής αλήθειας, έχει δικαίως κερδίσει τη θέση του στο Hall of Fame του Golden Drum.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HALL OF FAME ΤΟΥ GOLDEN DRUM

Ένας τοίχος είναι απλώς ένας τοίχος. Αλλά όποιο κι αν είναι το όνομα που είναι χαραγμένο πάνω του, αγγίζει για λίγο την αθανασία. Τότε ένας τοίχος γίνεται Ο Τοίχος. Το Φεστιβάλ Golden Drum, στα τριάντα δύο χρόνια του, έχει προσελκύσει μεγάλους οραματιστές και ονειροπόλους που αγωνίστηκαν με θάρρος και πάθος για την πρόοδο της δημιουργικής βιομηχανίας. Καθώς ο χρόνος περνά και οι άνθρωποι προχωρούν, τείνουμε να ξεχνάμε τα ονόματα εκείνων που έθεσαν τα θεμέλια, πάνω στα οποία οι επαγγελματίες του σήμερα χτίζουν σπουδαία πράγματα. Ιδρυθέν το 2010, ο εικονικός τοίχος του Hall of Fame του Golden Drum αναγράφει τα ονόματα σπουδαίων γυναικών και ανδρών. Η λίστα μεγαλώνει με προσεκτική εξέταση και με αίσθημα ευγνωμοσύνης προς εκείνους, των οποίων τα ονόματα και οι πράξεις δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστούν. Κάθε νέο μέλος πρέπει να επιβεβαιώνεται και να γίνεται δεκτό στο Hall of Fame από τα ήδη υπάρχοντα μέλη.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ HALL OF FAME ΤΟΥ GOLDEN DRUM ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Jure Apih, Adrian Botan, Farid Chehab, Michael Conrad, Ivan Čimburov, Meta Dobnikar, Catalin Dobre, Dushan Drakalski, Mihnea Gheorghiu, Csaba Gosztonyi, Andrey Gubaydullin, Ami Hasan, Mariusz Jan Demner, Jaime Mandelbaum, Jiri Mikeš, Juli Nemes, Johannes Newrkla, Günseli Özen, Milka Pogliani, Ulrich Proeschel, Jorg Riommi, Jason Romeyko, Eka Ruola, Daniel Ružička, Dragan Sakan, Marcin Sosiński, Juraj Vaculik, Vital Verlič, Jarek Ziebinski and Darek Zatorski.

Το Golden Drum Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από 12 έως 13 Οκτωβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Grand Hotel Bernardin, Πορτορόζ, Σλοβενία. Ο Διαγωνισμός Golden Drum είναι ανοιχτός για συμμετοχές.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών: 26 Αυγούστου 2026 στις 23:59 (ECT)

Προθεσμία Early Bird fee: 17 Ιουνίου 2026

Ανακοίνωση Shortlist του Golden Drum: 29 Σεπτεμβρίου 2026

Τελετή Aπονομής Golden Drum Awards – Ανακοίνωση Nικητών: 13 Οκτωβρίου 2026