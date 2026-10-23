“Brands That Matter”: η πρώτη συζήτηση της νέας σειράς της SOUL Creative Agency για τα brands, το business και την κουλτούρα

Το πρώτο SOUL Dialogue πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στα γραφεία της SOUL Creative Agency στον Κεραμεικό, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σειράς συζητήσεων που φιλοδοξεί να φέρνει κοντά ανθρώπους, ιδέες και διαφορετικές οπτικές γύρω από όσα διαμορφώνουν σήμερα τα brands, τις επιχειρήσεις και την κουλτούρα.

Πρώτος καλεσμένος της σειράς ήταν ο διεθνώς καταξιωμένος brand strategist Peter Economides, σε μια ζωντανή συζήτηση με τίτλο “Brands That Matter”.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το ερώτημα τι είναι αυτό που κάνει ένα brand να αποκτά πραγματική σημασία και να γίνεται μέρος της κουλτούρας. Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τη διαφοροποίηση, τη διαχρονική αξία, τη συνάφεια με το κοινό και την πολιτισμική επιρροή, εξετάζοντας πώς τα brands μπορούν να ξεπεράσουν το προϊόν και την επικοινωνία και να αποκτήσουν ουσιαστική θέση στη ζωή των ανθρώπων.

Σε ένα άμεσο και οικείο περιβάλλον, με περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων, το πρώτο SOUL Dialogue σχεδιάστηκε ως μια πραγματική ανταλλαγή απόψεων και όχι ως μια παραδοσιακή παρουσίαση. Μετά τη συζήτηση, η βραδιά συνεχίστηκε με ποτό και ανεπίσημες συζητήσεις μεταξύ του καλεσμένου, των συμμετεχόντων και της ομάδας της SOUL.

Τα SOUL Dialogues δημιουργήθηκαν ως μια νέα πλατφόρμα της SOUL Creative Agency για ουσιαστικές συζητήσεις με ανθρώπους από τον χώρο του branding, του επιχειρείν και της δημιουργικής βιομηχανίας, με στόχο κάθε συνάντηση να ανοίγει νέα ερωτήματα και να φέρνει διαφορετικές οπτικές στο ίδιο τραπέζι.

Η σειρά συνεχίζεται με τον Ορφέα Σταύρου στις 11 Νοεμβρίου, με τη θεματική “Mean What You Say”, και τη Ζωή Σγουρού στις 4 Δεκεμβρίου, με τη θεματική “The New Storytelling Era”.

Οι προεγγραφές για τα επόμενα SOUL Dialogues θα ανοίξουν σύντομα.

Different People. Different Perspectives.

Περισσότερες πληροφορίες για τα SOUL Dialogues: soul-dialogues.soulcreativeagency.com