Η Vanguard Security Drones θέτει δωρεάν στη διάθεση του Οργανισμού την προηγμένη τεχνολογία, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό της, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης, καθώς και στην αντιμετώπιση συνθηκών κρίσης και έκτακτης ανάγκης.

Η ήδη στενή και επιτυχημένη συνεργασία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με την εταιρεία Vanguard Security Drones επεκτείνεται, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Οργανισμού.

Η Vanguard Security Drones θέτει απολύτως δωρεάν στη διάθεση του Οργανισμού την προηγμένη τεχνολογία, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό της, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης, καθώς και στην αντιμετώπιση συνθηκών κρίσης και έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο της διευρυμένης συνεργασίας, η Vanguard Security Drones και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργούν πλέον κοινό επιχειρησιακό κέντρο στον Πολυχώρο του Οργανισμού στο Κορωπί, ενισχύοντας τις δυνατότητες συντονισμού και άμεσης ανταπόκρισης σε κρίσιμα περιστατικά.

Μέσω του Κέντρου:

Παρέχεται εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την ανίχνευση πυρκαγιών και την αναζήτηση αγνοούμενων ατόμων, παιδιών και ενηλίκων.

Υπάρχει σταθερή διασύνδεση με όλα τα επιχειρησιακά κέντρα του Οργανισμού πανελλαδικά, καθώς και με τα τηλεφωνικά κέντρα των έξι Γραμμών Βοήθειας και Υποστήριξης που λειτουργεί.

Εξασφαλίζεται ο συντονισμός των χώρων και των εμπλεκόμενων ατόμων, απρόσκοπτα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Συντονίζονται οι επιχειρήσεις στο πεδίο για την αναζήτηση αγνοούμενων ατόμων, παιδιών και ενηλίκων, με την αξιοποίηση drones, οχημάτων και άλλου εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Εξασφαλίζεται ενιαίο δίκτυο απρόσκοπτης επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρησιακών κέντρων του Οργανισμού πανελλαδικά, καθώς και της Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας Επικοινωνιών και Έκτακτων Αναγκών (Mobile Command Center).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, δήλωσε ότι «Ευχαριστούμε από καρδιάς τη Vanguard Security και τους ανθρώπους της, που συμμετέχουν ενεργά και υποστηρίζουν το έργο μας, παρέχοντάς μας απολύτως δωρεάν υπηρεσίες και τεχνολογία που αναβαθμίζουν την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα και δράση. Η συνεργασία αυτή μας δίνει ένα καθοριστικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα: ταχύτερη κάλυψη μεγάλων περιοχών, καλύτερο συντονισμό και άμεση ανταπόκριση. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτή η συνεργασία σώζει ζωές.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vanguard Security, Εμμανουήλ Αγγελάκης, τόνισε ότι «Στη Vanguard Security Drones πιστεύουμε ότι η πραγματική αξία της τεχνολογίας δεν μετριέται μόνο από τις δυνατότητές της, αλλά από τον αντίκτυπο που έχει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Για τον λόγο αυτό, η συνεργασία μας με το "Χαμόγελο του Παιδιού" αποτελεί για εμάς μια ουσιαστική δέσμευση προσφοράς προς την κοινωνία και όχι απλώς μια εταιρική πρωτοβουλία. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η προηγμένη τεχνολογία, τα εξειδικευμένα συστήματα drones και οι έμπειροι χειριστές μας συνδράμουν το έργο του Οργανισμού, λειτουργώντας ως ένα επιπλέον επιχειρησιακό εργαλείο στην αναζήτηση αγνοούμενων παιδιών και ενηλίκων, καθώς και στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε αρωγοί στο πολύτιμο έργο του "Χαμόγελου του Παιδιού", αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο τεχνολογικό μέσο και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα που διαθέτουμε, με μοναδικό γνώμονα την προστασία του ανθρώπου και ιδιαίτερα των παιδιών που έχουν ανάγκη.»