Ως η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία για την εταιρική βιωσιμότητα, το UN Global Compact υπογράμμισε τον ρόλο του ως αξιόπιστου συνδετικού κρίκου μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων χάραξης πολιτικής και του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

Περισσότεροι από 50 Chief Sustainability Officers (CSOs), συναντήθηκαν πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “CSO Peer Learning Platform ”, η οποία υλοποιείται από το UN Global Compact και τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα του, ένα εκ των οποίων είναι το UN Global Compact Network Greece. Στόχος ήταν η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η βιωσιμότητα ενισχύει σήμερα την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας. Η συνάντηση έφερε κοντά ορισμένες από τις κορυφαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων ήταν τα μέλη του UN Global Compact Network Greece Όμιλος ΔΕΗ και TITAN Group, εκπροσωπούμενα από τους κ.κ. Αχιλλέα Ιωακειμίδη, Chief Sustainability Officer και Μέλος του Δ.Σ. του UN Global Compact Network Greece και Αλέξανδρο Κατσιάμπουλα, ESG and Risk Management Director, αντίστοιχα.

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ατζέντα της βιωσιμότητας, η συνάντηση αποτέλεσε ένα φόρουμ ανταλλαγής πρακτικών γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των CSOs, φορέων χάραξης πολιτικής, στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μελών της κοινότητας του UN Global Compact με τη συμμετοχή της κ. Sanda Ojiambo, CEO και Executive Director του UN Global Compact. Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος σχετικά με τις αναδυόμενες κανονιστικές εξελίξεις και τον εντοπισμό ευκαιριών για συλλογική δράση στον τομέα της εταιρικής βιωσιμότητας.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε ένα από τα καθοριστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις: πώς οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να διαμορφώσουν το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον, μέσω προβλέψιμων πολιτικών κατευθύνσεων και κινήτρων που επιβραβεύουν τη φιλοδοξία και ενθαρρύνουν τη δράση, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επενδύουν σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες βιωσιμότητας με μετρήσιμο αντίκτυπο, ενισχύοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά τους.

Τα στελέχη που συμμετείχαν εξέτασαν, επίσης, πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο διαμορφώνεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα, τεχνολογικές εξελίξεις, οικονομική αστάθεια και αυξανόμενες απαιτήσεις επενδυτών, ρυθμιστικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Παράλληλα, συζήτησαν τον ρόλο των CSOs στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η σημασία της διασφάλισης ότι η φωνή των υπεύθυνων επιχειρήσεων εκπροσωπείται στη διαδικασία διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών και ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεισφέρουν αξιόπιστες, αντιπροσωπευτικές και προσανατολισμένες σε λύσεις προτάσεις στις πολιτικές συζητήσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ρυθμιστικών πλαισίων που υποστηρίζουν τόσο τους στόχους βιωσιμότητας όσο και την οικονομική ανάπτυξη.

Ως η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία για την εταιρική βιωσιμότητα, το UN Global Compact υπογράμμισε τον ρόλο του ως αξιόπιστου συνδετικού κρίκου μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων χάραξης πολιτικής και του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Μέσω πρωτοβουλιών όπως η “CSO Peer Learning Platform ”, το UN Global Compact Network Greece δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν εμπειρίες με peers, να εντοπίζουν κοινές προκλήσεις στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και να αναπτύσσουν συλλογικές προσεγγίσεις για την προώθηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών.

Η CSO Peer Learning Platform αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών για την ενίσχυση του business case της βιωσιμότητας, την υποστήριξη των επιχειρήσεων ώστε να αναλάβουν ουσιαστική δράση και την προώθηση συλλογικών λύσεων για κοινές προκλήσεις στην Ευρώπη και πέραν αυτής.