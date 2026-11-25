Κάνουν τις ετικέτες των προϊόντων προσβάσιμες σε άτομα με οπτική αναπηρία

Η Unilever Hellas, με σταθερή δέσμευση στην προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης, ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με την Pop2See, την ελληνική start-up που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για άτομα με οπτική αναπηρία. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, περισσότεροι από 520 κωδικοί προϊόντων από τα 17 brands του χαρτοφυλακίου της Unilever Hellas εντάσσονται στην εφαρμογή Pop2See, μέσω της οποίας οι πληροφορίες που αναγράφονται στις συσκευασίες τους γίνονται προσβάσιμες σε άτομα με οπτική αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία τους στις καθημερινές επιλογές.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε μια απλή παραδοχή: τις σημαντικές πληροφορίες δεν πρέπει να τις μαντεύεις. Για τους περισσότερους καταναλωτές, πληροφορίες όπως η ονομασία ενός προϊόντος, τα συστατικά ή η ημερομηνία λήξης είναι άμεσα διαθέσιμες επάνω στη συσκευασία. Για τα άτομα με οπτική αναπηρία, όμως, η πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες δεν είναι εξίσου εύκολη.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Unilever Hellas γίνεται η πρώτη εταιρεία που καθιστά διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής Pop2See πληροφορίες που αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων όλων των brands του χαρτοφυλακίου της. Έτσι, διευρύνεται σημαντικά η διαθέσιμη πληροφορία για προϊόντα που αποτελούν μέρος της καθημερινότητας των ελληνικών νοικοκυριών, με στόχο οι χρήστες να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία κατά την επιλογή και τη χρήση τους. Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να σαρώνουν το barcode ενός προϊόντος με ηχητική καθοδήγηση, να ακούν βασικές πληροφορίες της συσκευασίας του, όπως ονομασία και σύνθεση, να συνομιλούν μέσω chat για περισσότερες λεπτομέρειες, όπως οδηγίες χρήσης και συστατικά, καθώς και να εντοπίζουν την ημερομηνία λήξης.

Σημαντική για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας είναι και η τεχνική συμβολή της ελληνικής start-up, Keyvoto, η οποία, μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης προϊοντικών πληροφοριών που διαθέτει, παρέχει τις πληροφορίες των προϊόντων της Unilever Hellas στην εφαρμογή Pop2See.

Η Αλεξάνδρα Κατσινέλη, Communications & Corporate Affairs Manager ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas & 1UL Europe, δήλωσε: «Η ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια συμπεριληπτική κοινωνία. Γιατί η πρόσβαση στην πληροφορία σημαίνει και δυνατότητα επιλογής. Στην Unilever Hellas επιδιώκουμε η δέσμευσή μας στις ίσες ευκαιρίες να αποτυπώνεται σε πρωτοβουλίες με πρακτικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η συνεργασία μας με την Pop2See αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, διευκολύνοντας την πρόσβαση ατόμων με μειωμένη όραση και ολική απώλεια όρασης σε πληροφορίες για τα προϊόντα που χρησιμοποιούν καθημερινά. Ελπίζουμε το παράδειγμά μας να ενθαρρύνει και άλλες εταιρείες να κάνουν τις πληροφορίες των προϊόντων τους διαθέσιμες μέσω της Pop2See, ώστε μαζί να διευρύνουμε τις επιλογές για όλους».

Η Αλίκη Ράγκου, συνιδρύτρια της Pop2See, δήλωσε: «Για εμάς στην Pop2See, η τεχνολογία έχει αξία όταν μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά με την κοινότητα των τυφλών ατόμων, ακούμε τις ανάγκες τους και δημιουργούμε λύσεις μαζί τους. Η πρόσβαση στις πληροφορίες των προϊόντων που χρησιμοποιούν καθημερινά είναι μία από αυτές τις ανάγκες. Η συνεργασία μας με την Unilever Hellas αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα και ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μια εταιρεία μπορεί να συμβάλει έμπρακτα στην προσβασιμότητα. Καλούμε, λοιπόν, κι άλλες εταιρείες να συνεργαστούν μαζί μας, ώστε να κάνουμε τις πληροφορίες των προϊόντων τους προσβάσιμες σε τυφλά άτομα. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η προσβασιμότητα και η συμπερίληψη δεν θα αποτελούν εξαίρεση, αλλά θα είναι αυτονόητες για όλους».

Η συνεργασία με την Pop2See εντάσσεται στην ευρύτερη δέσμευση της Unilever Hellas για την προώθηση της ποικιλομορφίας, της ισότητας και της συμπερίληψης μέσα από πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και μπορούν να έχουν πρακτικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Pop2See σε iOS και Android.