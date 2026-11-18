Ενισχύει την παραγωγή διαφημιστικού περιεχομένου

Η Unilever ενισχύει σημαντικά την παραγωγή διαφημιστικού περιεχομένου, παρουσιάζοντας το επόμενο στάδιο του μετασχηματισμού της στον τομέα του marketing.

Σύμφωνα με την εταιρεία, σήμερα παράγει 12 φορές περισσότερο περιεχόμενο σε σύγκριση με το 2024, ενώ έχει μειώσει το μέσο κόστος ανά δημιουργικό asset κατά περίπου 90%. Η στρατηγική αυτή αντανακλά τη μετατόπιση της διαφήμισης προς τα social media, όπου η αποτελεσματικότητα των επενδύσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το engagement.

Για το λόγο αυτόν, η Unilever επενδύει στην παραγωγή μεγαλύτερου όγκου περιεχομένου και στη συνεργασία με creators. Συγκεκριμένα, έχει αυξήσει τους συνεργαζόμενους δημιουργούς από περίπου 75.000 σε περισσότερους από 500.000, ενώ το περιεχόμενό τους αποδίδει 1,5 φορές υψηλότερο ROI σε σχέση με εκείνο που δημιουργούν απευθείας τα brands. Παράλληλα, αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσει την παρουσία και την αναγνωρισιμότητα των brands της στις μηχανές αναζήτη σης AI. Παρακολουθεί ένα εκατομμύριο σχετικά prompts εβδομαδιαίως, ενώ χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν την ταχύτερη αξιολόγηση της επίδρασης των media στις πωλήσεις. Η στρατηγική απέδωσε και στην καμπάνια για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με πωλήσεις περίπου 350 εκατ. ευρώ από προϊόντα που συνδέθηκαν με αυτήν.