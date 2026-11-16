Ο Σωτήρης Ρωµανός, Senior Commercial Director του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, µιλά στο adbusiness για τη δηµιουργική σύλληψη του rebranding, το συµβολισµό του λογοτύπου, τη συνεργασία µε τα agencies και την εφαρµογή της νέας ταυτότητας σε ένα δίκτυο µε πάνω από 70 διαγνωστικά κέντρα.

adb: Ποια ήταν η αφετηρία του rebranding και ποιο ήταν το βασικό ζητούµενο για τη δηµιουργική οµάδα;

Η εταιρεία είχε ξεπεράσει την εικόνα της. Για τους περισσότερους Βιοιατρική σήµαινε το µέρος όπου κάνεις τις εξετάσεις σου όταν σε στείλει ο γιατρός: ισχυρό brand equity, αλλά δεµένο µε µια συναλλαγή. Σήµερα συνοδεύουµε τον άνθρωπο πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη διάγνωση.

Γι’ αυτό δεν ξεκινήσαµε από το λογότυπο αλλά από µια πεποίθηση. Η ιατρική έχει συµβάλει σηµαντικά στην αύξηση του προσδόκιµου ζωής. Ωστόσο, η πρόκληση σήµερα είναι να διασφαλίσουµε ότι τα επιπλέον χρόνια δεν θα συνοδεύονται από προβλήµατα υγείας και περιορισµούς στην καθηµερινότητα. Στην Ευρώπη, το προσδόκιµο ζωής φτάνει τα 81 έτη, ενώ το προσδόκιµο υγιούς ζωής περιορίζεται περίπου στα 64. Η διαφορά αυτή αναδεικνύει τη σηµασία της µετάβασης από το lifespan στο healthspan: από το πόσο ζούµε, στο πόσα χρόνια ζούµε µε καλή υγεία. Το ζητούµενο για τη δηµιουργική οµάδα ήταν να δώσει µορφή σε αυτή την ιδέα: όχι µόνο περισσότερα χρόνια στη ζωή αλλά περισσότερη ζωή στα χρόνια.

adb: Πώς µεταφράστηκε το brand purpose σε ένα νέο οπτικό σύστηµα;

Με δύο κανόνες. Να διατηρήσουµε την εµπιστοσύνη και την επιστηµονική αξιοπιστία που έχει χτίσει το όνοµα εδώ και 45 χρόνια και να ενισχύσουµε το στοιχείο που ήταν πιο αδύναµο: ένα πιο contemporary πρόσωπο µε περισσότερη ζεστασιά και αµεσότητα. Το tracking study µας ήταν σαφές: είµαστε Νο1 σε awareness, αλλά δεν είµαστε αυτοί που ο κόσµος θεωρεί τους πιο σύγχρονους. Αυτό το insight έγινε brief.

Το αποτέλεσµα είναι ένα σύστηµα που περνά από την ακρίβεια της επιστήµης σε µια πιο ανθρώπινη γλώσσα και που πρέπει να δουλεύει το ίδιο καλά στην πρόσοψη ενός κέντρου, στην οθόνη ενός κινητού και στην υποδοχή στις 7:30, ένα πρωί Τρίτης.

adb: Το νέο λογότυπο έχει µια ιδιαίτερη δηµιουργική αφετηρία. Πώς προέκυψε και τι θέλατε να εκφράζει;

Το «b» είναι εµπνευσµένο από τα εργαλεία της ιατρικής: τον κύκλο του µαγνητικού τοµογράφου µε την κλίνη όπου ξαπλώνει ο άνθρωπος, τα εργαστηριακά φιαλίδια και το µικροσκόπιο, το σύµβολο της εργαστηριακής ιατρικής από την οποία ξεκίνησε η Βιοιατρική το 1981. Αποτυπώνει το ότι η δουλειά µας στηρίζεται στα δύο θεµέλια της διάγνωσης, την απεικόνιση και το εργαστήριο, και ότι στο επίκεντρό της βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος.

Το όνοµα γράφεται πλέον µε λατινικούς χαρακτήρες, µε το ελληνικό «α» να παραµένει: διεθνές και ψηφιακό, χωρίς να ξεχνά από πού ερχόµαστε. Και το descriptor είναι «Πρόληψη & ∆ιάγνωση», όχι «∆ιαγνωστικό Κέντρο». Το ένα περιγράφει ένα µέρος· το άλλο, ένα ρόλο στη ζωή σου.

adb: Πώς συνδέονται το νέο σύµβολο και η φράση «Live long, live well» σε ένα ενιαίο σύστηµα επικοινωνίας;

Το σήµα δείχνει τι κάνουµε, η φράση αποτυπώνει το γιατί. Στα ελληνικά τη βρήκαµε σχεδόν έτοιµη: το «Χρόνια πολλά» το λέµε σε κάθε γενέθλια και σε κάθε γιορτή. Είναι µια ευχή για lifespan. Εµείς απλώς την ολοκληρώσαµε: «Χρόνια καλά», δηλαδή healthspan.

Για εµένα, αυτό είναι το πιο δυνατό δηµιουργικό εύρηµα του project. ∆ανειζόµαστε µία φράση που ο κόσµος ήδη λέει στους ανθρώπους που αγαπά και κάθε φορά που κάποιος εύχεται «Χρόνια πολλά», θα θέλαµε η ευχή να περιλαµβάνει και το δεύτερο µισό. Με ένα όριο που κρατάµε αυστηρά: είναι ευχή, όχι υπόσχεση.

adb: Πώς οργανώθηκε η συνεργασία µε τα agencies και ποιος ήταν ο ρόλος σας στο συντονισµό του έργου;

Ένα rebranding αυτής της κλίµακας είναι σκυταλοδροµία, όχι σόλο. Ο Peter Economides και η Felix BNI µας βοήθησαν µε τη στρατηγική: core belief, purpose, αξίες, manifesto. Η K2design ανέπτυξε την κεντρική δηµιουργική ιδέα, το brand architecture και τη νέα ταυτότητα. Η IXOR VFX έκανε την παραγωγή της hero ταινίας, η Solid Havas την καµπάνια και το media plan, η Reason To τα δύο internal launch events, η TSAL Industry τη σήµανση και η DOPE Studio το νέο website.

Ο δικός µου ρόλος ήταν να κρατήσω ένα ενιαίο νήµα σε όλα αυτά, leading το έργο end-to-end: να δίνω την κατεύθυνση και να παίρνω τις κρίσιµες αποφάσεις, αφήνοντας κάθε agency να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Με ένα σταθερό κριτήριο: ό,τι δείχνει η ταινία να είναι αυτό που ζει ο εξεταζόµενος στην υποδοχή.

adb: Ποιος ήταν ο ρόλος της οµάδας Marketing σε ένα τόσο σύνθετο έργο;

Η οµάδα Marketing ήταν το control tower του έργου. Μετέτρεψε τη στρατηγική σε briefs, δούλεψε δίπλα στα agencies σε κάθε στάδιο και συντόνισε εσωτερικά περισσότερα από 150 επιµέρους projects: γραφεία, digital, offline υλικά, σήµανση, εσωτερική επικοινωνία. Ο στόχος ήταν όλα να είναι καινούργια τη ∆ευτέρα το πρωί µετά τα events, κατά τα οποία παρουσιάσαµε στο ανθρώπινο δυναµικό µας τη νέα µας εικόνα.

Και όλα αυτά µε πλήρη εµπιστευτικότητα, εσωτερικά και εξωτερικά, µέχρι την τελευταία στιγµή. Το να κρατήσεις µυστικό ένα rebranding σε έναν οργανισµό αυτού του µεγέθους είναι από µόνο του ένα project.

adb: Ποια ήταν η µεγαλύτερη πρόκληση στην εφαρµογή της νέας ταυτότητας σε ένα δίκτυο µε περισσότερα από 70 κέντρα;

Να αλλάξεις ένα δίκτυο χωρίς να σταµατήσει ούτε µία µέρα να εξυπηρετεί κόσµο. Η σήµανση αλλάζει κέντρο προς κέντρο, ξεκινώντας από τα flagship, χωρίς καµία διακοπή στην εξυπηρέτηση.

Η µεγαλύτερη πρόκληση, όµως, δεν είναι η φυσική. Ένας εξεταζόµενος περνά λίγα δευτερόλεπτα µε την επικοινωνία µας και µισή ώρα µε τους ανθρώπους µας. Γι’ αυτό, το πρώτο κοινό ήταν το εσωτερικό: δύο mega internal launch events, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, πριν από οποιαδήποτε δηµόσια ανακοίνωση, και µια behaviour-change καµπάνια που µετέτρεψε τις αξίες µας σε συµπεριφορές. Μια νέα ταυτότητα λέει στον κόσµο ότι άλλαξες. Μόνο µια νέα εµπειρία το αποδεικνύει.

adb: Πώς θα κριθεί η επιτυχία του rebranding πέρα από την πρώτη εντύπωση;

Με scorecard, όχι µε αίσθηση. Στο brand health, µετράµε awareness, consideration και, κυρίως, perception: αν ο κόσµος καταλαβαίνει ότι η Βιοιατρική είναι κάτι παραπάνω από ένα δίκτυο διαγνωστικών κέντρων. Στη συµπεριφορά, πόσοι περισσότεροι µας επιλέγουν, πόσοι επιστρέφουν για πρόληψη και πόσοι θα µας σύστηναν.

Αν σε δύο χρόνια µια οικογένεια, µας σκέφτεται όταν σκέφτεται πώς να µείνει υγιής και όχι µόνο όταν ο γιατρός της δίνει ένα παραπεµπτικό, το brand θα έχει κάνει τη δουλειά του. Και από δηµιουργική σκοπιά, το πιο δύσκολο ξεκινά τώρα: η πειθαρχία να µην αλλάξουµε κατεύθυνση πριν προλάβει ο κόσµος να εµπεδώσει τη νέα µας εικόνα.

Η νέα ταυτότητα της Βιοιατρικής αποτελεί ένα βήµα εξέλιξης για το brand, µε στόχο να αποτυπώσει πιο ολοκληρωµένα το ρόλο του στην υγεία. Η αξία της, ωστόσο, θα κριθεί στο χρόνο: από τη συνέπεια µε την οποία η στρατηγική θα µεταφράζεται σε πραγµατική εµπειρία για τους ανθρώπους που εµπιστεύονται τις υπηρεσίες της.