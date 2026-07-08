Στον νέο της ρόλο θα είναι υπεύθυνη για το σύνολο των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ της αεροπορικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης πελατών, του ψηφιακού μάρκετινγκ απόδοσης και της εξέλιξης της εταιρικής ταυτότητας του brand.

Η Virgin Atlantic διόρισε τη Sophie Woodford νέα αντιπρόεδρο Brand & Marketing, με ισχύ από τις 9 Ιουλίου 2026. Στον νέο της ρόλο θα είναι υπεύθυνη για το σύνολο των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ της αεροπορικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης πελατών, του ψηφιακού μάρκετινγκ απόδοσης και της εξέλιξης της εταιρικής ταυτότητας του brand.

Η Woodford εργάζεται στη Virgin Atlantic τα τελευταία τρία χρόνια και προηγουμένως κατείχε τη θέση της επικεφαλής Creative & Design. Κατά τη διάρκεια της θητείας της συνέβαλε στη διαμόρφωση της δημιουργικής κατεύθυνσης της μάρκας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού νέων εμπειριών για τους πελάτες, όπως το Clubhouse του Λος Άντζελες και η ανανεωμένη αίθουσα αναμονής στο αεροδρόμιο Heathrow. Πριν ενταχθεί στη Virgin Atlantic, η Woodford είχε αναλάβει ηγετικούς ρόλους στον τομέα του μάρκετινγκ και της εμπορικής ανάπτυξης στις εταιρείες Kimberly-Clark και Alcon.

Στη νέα της θέση θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της παρουσίας της Virgin Atlantic στην αγορά, στην αύξηση της προτίμησης των πελατών και στη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της εταιρείας. Η ίδια τόνισε ότι η ξεχωριστή προσωπικότητα της Virgin Atlantic και η φιλοσοφία της να καινοτομεί θα παραμείνουν βασικά στοιχεία της στρατηγικής του brand.