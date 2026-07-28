Με τη Σελίν Ονγκ

Η Visa ανακοίνωσε τον διορισμό της Σελίν Ονγκ στη θέση της διευθύντριας Experiential Marketing, Sponsorships και Partnerships για τον τομέα της μουσικής στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει τη σύνδεσή της με το συνεχώς μεταβαλλόμενο καταναλωτικό κοινό της περιοχής, αξιοποιώντας τη μουσική, τον πολιτισμό και τις εμπειρίες ως βασικά εργαλεία επικοινωνίας.

Σε ανάρτησή της στο LinkedIn, η Ονγκ δήλωσε ότι στόχος της είναι η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών και εμπειριών που θα συνδέουν τους ανθρώπους μέσω της μουσικής και της κουλτούρας, προσφέροντας ουσιαστική αξία στους πελάτες, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές της Visa.

Η νέα της θέση ακολουθεί μια τετραετή πορεία στη Diageo, όπου διετέλεσε επικεφαλής Brands in Culture and Partnerships για τη Νοτιοανατολική Ασία. Εκεί σχεδίασε σημαντικές συνεργασίες στους τομείς της μουσικής, της μόδας, της τέχνης και της γαστρονομίας για γνωστές μάρκες όπως οι Johnnie Walker, Don Julio, Tanqueray και Guinness. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων της ήταν η συνεργασία του Don Julio 1942 με τη διάσημη Κορεάτισσα DJ Peggy Gou, καθώς και η παγκόσμια καμπάνια του Johnnie Walker Vault με διεθνείς προσωπικότητες της ψυχαγωγίας.

Πριν από τη Diageo, εργάστηκε για περισσότερα από έξι χρόνια στην Edrington, ενώ είχε προηγηθεί τετραετής θητεία στον Οργανισμό Τουρισμού της Σιγκαπούρης.

Ο διορισμός της έρχεται λίγο μετά την πρόσληψη του πρώην στελέχους της TikTok, Danny Irsyaduddin Osman, ως επικεφαλής Media, Social, Data, Content και Digital Innovation για την Ασία-Ειρηνικό, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Visa να ενισχύσει τις δυνατότητές της στο σύγχρονο, ψηφιακό και κοινωνικά προσανατολισμένο μάρκετινγκ.