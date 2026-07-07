Η παρέμβαση στη Σίκινο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σχεδόν 35 σύγχρονων μεταλλικών στύλων φωτισμού με λαμπτήρες και ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία λειτουργούν ενεργειακά αυτόνομα, χωρίς ανάγκη σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Η Volton συνεχίζει το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Φωτίζουμε ό,τι αξίζει», υλοποιώντας νέα παρέμβαση στη Σίκινο, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Σύμπλευση και τον Δήμο Σικίνου.

Η παρέμβαση στη Σίκινο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σχεδόν 35 σύγχρονων μεταλλικών στύλων φωτισμού με λαμπτήρες και ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία λειτουργούν ενεργειακά αυτόνομα, χωρίς ανάγκη σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η συγκεκριμένη λύση ενισχύει την οδική ασφάλεια κατά τις νυχτερινές ώρες σε τμήμα του δρόμου που συνδέει την Αλοπρόνοια με τη Χώρα ενώ παράλληλα περιορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου και τις ανάγκες συντήρησης.

Η κ. Κατερίνα Γκίνη Corporate & Marketing Communications Director, τόνισε «Στη Volton πιστεύουμε ότι η ενέργεια έχει αξία όταν δημιουργεί θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “Φωτίζουμε ό,τι αξίζει”, στηρίζουμε έμπρακτα έργα που ενισχύουν την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες. Η νέα δράση μας στη Σίκινο, σε συνέχεια της συνεργασίας μας με τη Σύμπλευση, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να είμαστε παρόντες εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη».