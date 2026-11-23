Εισέρχεται στην εορταστική περίοδο με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα

Η Walmart εισέρχεται στην εορταστική περίοδο με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο. Τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 5,2%, φτάνοντας τα 188,8 δισ. δολάρια, έναντι 179,5 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 2,9%, ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο σημείωσε άνοδο 17%.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων εκτός λιανικής, με τα διαφημιστικά έσοδα να αυξάνονται κατά 25% και τα έσοδα από συνδρομές στις ΗΠΑ κατά 37%. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 16%, φτάνοντας τα 7,8 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η εταιρεία αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, εκτιμώντας πλέον αύξηση πωλήσεων 4,9%-5,2%. Σύμφωνα με τη Numerator, η Walmart κερδίζει μερίδιο αγοράς στα καταναλωτικά προϊόντα, ενώ η ιδιωτική ετικέτα Free Assembly αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο brand ένδυσης σε διείσδυση νοικοκυριών.