Η νέα έκθεση «The Marketer’s Toolkit 2027» αναδεικνύει τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης, τη μετάβαση στην post-social εποχή και την άνοδο του short-form video, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας για τους marketers.

Τις πέντε βασικές τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν τη διεθνή αγορά του marketing το 2027 παρουσιάζει η WARC στη νέα της έκθεση «The Marketer’s Toolkit 2027», αναδεικνύοντας τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η έκθεση, που δημοσιεύεται για 16η χρονιά, βασίζεται σε έρευνα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 στελεχών marketing παγκοσμίως, συνεντεύξεις με ηγετικά στελέχη της αγοράς και ανάλυση των ευρύτερων οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αισιοδοξία των marketers υποχωρεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με μόλις το 46% να αναμένει βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών το 2027, ποσοστό μειωμένο κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τρία χρόνια πριν. Ωστόσο, λιγότεροι επαγγελματίες προβλέπουν περικοπές προϋπολογισμών, ενώ η WARC Media εκτιμά ότι η παγκόσμια διαφημιστική δαπάνη θα αυξηθεί κατά 8,4% το 2027, φτάνοντας τα 1,46 τρισ. δολάρια.

1. Η οικονομία της ανάθεσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ανάπτυξη των AI agents δημιουργεί νέες συνθήκες στην καταναλωτική συμπεριφορά, καθώς οι χρήστες θα μπορούν ολοένα και περισσότερο να αναθέτουν σε ψηφιακούς βοηθούς καθημερινές εργασίες, από την αναζήτηση προϊόντων μέχρι την πραγματοποίηση αγορών.

Το 69% των marketers εκτιμά ότι μέσα στην επόμενη τριετία οι καταναλωτές θα χρησιμοποιούν AI agents για την έρευνα προϊόντων, αν και μόλις το 8% προβλέπει πλήρη ανάθεση της αγοραστικής διαδικασίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των PHD και WARC, η αξία των καταναλωτικών δαπανών που διευκολύνονται από AI agents θα μπορούσε να φτάσει τα 3,4 τρισ. δολάρια έως το 2030.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια νέα πρόκληση για τα brands, τα οποία θα πρέπει πλέον να χτίζουν την παρουσία και την αναγνωρισιμότητά τους τόσο στους ανθρώπους όσο και στα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις.

2. Η μετάβαση στην post-social εποχή

Τα social media εισέρχονται σε μια νέα φάση, όπου οι αλγόριθμοι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από τις κοινωνικές συνδέσεις των χρηστών.

Οι πλατφόρμες μετατρέπονται σταδιακά σε περιβάλλοντα κατανάλωσης εξατομικευμένου περιεχομένου, το οποίο ανανεώνεται διαρκώς με βάση τα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά του κάθε χρήστη.

Παρά τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των επενδύσεων, το 43% των διαφημιζομένων θεωρεί ότι η διαφήμιση στα social media γίνεται λιγότερο αποτελεσματική. Την ίδια στιγμή, το 58% αναγνωρίζει ότι οι υφιστάμενες πρακτικές media buying είναι τόσο παγιωμένες, ώστε δυσκολεύουν την απομάκρυνση από συγκεκριμένες πλατφόρμες, ακόμη και όταν μειώνεται η επισκεψιμότητα που προσφέρουν.

Η WARC Media εκτιμά ότι οι παγκόσμιες επενδύσεις στη διαφήμιση στα social media θα φτάσουν τα 394,6 δισ. δολάρια το 2026, σημειώνοντας αύξηση 21,3% σε σχέση με το 2025.

Για τα brands, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η παραγωγή περισσότερου περιεχομένου, αλλά η δημιουργία διαφορετικών, επίκαιρων και ουσιαστικά σχετικών δημιουργικών προσεγγίσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα του κοινού.

3. Η άνοδος της «clip economy»

Το σύντομο video εξελίσσεται σε βασικό μέσο προσέλκυσης της προσοχής, ανακάλυψης περιεχομένου και αλληλεπίδρασης.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 83% των marketers αναγνωρίζει ότι τα short-form videos αποτελούν δημοφιλές format μεταξύ των καταναλωτών. Ωστόσο, το 40% αμφισβητεί ότι μπορούν να δημιουργήσουν την ίδια θετική επίδραση στην εικόνα ενός brand με την τηλεόραση, τον κινηματογράφο ή τα events.

Η WARC περιγράφει την ανάδυση της «clip economy», στην οποία το περιεχόμενο διασπάται σε μικρότερες, αυτόνομες ενότητες, σχεδιασμένες ώστε να διακινούνται μέσα από feeds, creators και αλγορίθμους.

Η νέα αυτή πραγματικότητα απαιτεί διαφορετική προσέγγιση στον δημιουργικό σχεδιασμό. Τα brands καλούνται να αντιμετωπίζουν τη διανομή ως αναπόσπαστο μέρος της δημιουργικής στρατηγικής, να συνεργάζονται με τους creators ως στρατηγικούς εταίρους και να αναπτύσσουν σειρές περιεχομένου με συνοχή και συνέχεια.

4. Η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει την εποχικότητα της κατανάλωσης

Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες του καλοκαιριού επηρεάζουν πλέον όχι μόνο τις καταναλωτικές ανάγκες, αλλά και τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο πραγματοποίησης των αγορών.

Παρά τις αλλαγές αυτές, το 45% των marketers δεν έχει εξετάσει σοβαρά τις πιθανές επιπτώσεις της αύξησης των θερινών θερμοκρασιών στην κατηγορία του, ενώ μόλις το 25% έχει προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες.

Η WARC επισημαίνει ότι οι παραδοσιακές παραδοχές γύρω από την εποχικότητα των πωλήσεων και των διαφημιστικών ενεργειών ενδέχεται να χρειαστούν επανεξέταση.

Ενδεικτικά, στον τουρισμό παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια σε πιο δροσερούς προορισμούς ή σε περιόδους εκτός της υψηλής θερινής σεζόν.

Για τους marketers, η προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες προϋποθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό, καλύτερη κατανόηση των μεταβολών στη ζήτηση και αξιοποίηση νέων καταναλωτικών ευκαιριών.

5. Η ισορροπία ανάμεσα στην αξιοποίηση της AI και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών

Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται μεγαλύτερη ταχύτητα, κλίμακα και δυνατότητες εξατομίκευσης της διαφημιστικής επικοινωνίας. Ωστόσο, η αξιοποίησή της συνοδεύεται από προβληματισμούς σχετικά με την εμπιστοσύνη και την αποδοχή του AI-generated περιεχομένου.

Το 42% των marketers αναμένει ότι η AI θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του marketing, ενώ αντίστοιχο ποσοστό παραμένει αβέβαιο και το 19% διατηρεί αρνητικές προσδοκίες.

Η WARC υπογραμμίζει την ανάγκη οι επιχειρήσεις να εντοπίσουν τα όρια αποδοχής της AI από τους καταναλωτές, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της ανθρώπινης δημιουργικότητας και κρίσης, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης και προσαρμογής των δημιουργικών λύσεων και όχι ως πλήρες υποκατάστατό τους.

Από την αβεβαιότητα στις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Aditya Kishore, Insight Director της WARC, επισημαίνει ότι, παρά τις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές πιέσεις, σημαντικές αλλαγές αναδιαμορφώνουν τη διαφημιστική βιομηχανία. Η ανάδυση των AI agents, η αυξανόμενη κυριαρχία των αλγορίθμων και η ανάπτυξη της clip economy δημιουργούν νέες προκλήσεις, αλλά και ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι η επιτυχία των brands το 2027 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία με τη βαθύτερη κατανόηση του καταναλωτή και τη μακροπρόθεσμη οικοδόμηση ισχυρών brands.