Η WPP επελέγη ως παγκόσμιος συνεργάτης ανάπτυξης της Jaguar Land Rover (JLR), στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που βασίζεται σε μοντέλο αμοιβής συνδεδεμένο με τα αποτελέσματα και σε μια ειδικά σχεδιασμένη ενοποιημένη ομάδα. Η συνεργασία αφορά το σύνολο των σύγχρονων βρετανικών luxury brands της JLR, μεταξύ των οποίων τα Range Rover, Defender, Discovery και Jaguar.

Όπως ανέφερε η WPP, η συγκεκριμένη ανάθεση ξεπερνά τα παραδοσιακά agency models, καθώς προβλέπει τη δημιουργία μιας εξατομικευμένης συστεγαζόμενης ομάδας που θα συνδυάζει στελέχη του ομίλου από όλο τον κόσμο με εξειδικευμένους marketing και creative specialists της ίδιας της JLR. Η ομάδα θα λειτουργεί με την υποστήριξη του WPP Open, της agentic marketing πλατφόρμας του δικτύου, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που εκτείνονται από τη στρατηγική marketing και τα media έως την παραγωγή, την εμπειρία πελάτη και τη στρατηγική συμβουλευτική. Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί το μοντέλο αμοιβής βάσει απόδοσης, το οποίο, σύμφωνα με την WPP, διασυνδέει άμεσα τη δική της επιτυχία με την αναπτυξιακή πορεία και τις επιδόσεις της JLR.