Παρά τη μειονεκτική της θέσης, λόγω έλλειψης αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, το WWF τονίζει ότι η πολιτεία χρειάζεται να δει τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης και τη βιωσιμότητα των πλαστικών προϊόντων ως προϊόντων και όχι ως βάρος.

Το WWF Ελλάς διαμόρφωσε και δίνει σήμερα στη δημοσιότητα μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων και τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης στη χώρα μας. Η στρατηγική με τον τίτλο «Ελλάδα χωρίς πλαστική ρύπανση» περιγράφει τα μέτρα και τις πολιτικές που χρειάζεται να λάβει η Ελληνική Πολιτεία έως το 2030, ώστε να επιτύχει τους ευρωπαϊκούς στόχους και να διατηρήσει τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, με την οδήγηση της κυκλικής οικονομίας.

Σύμφωνα με παλιότερη έρευνα του WWF Ελλάς, η Ελλάδα παράγει περίπου 700.000 τόνους πλαστικών απορριμμάτων ετησίως. Μόνο το 8% των πλαστικών αυτών απορριμμάτων ανακυκλώνεται, ενώ η συντριπτική πλειονότητα (84%) καταλήγει να θάβεται σε χωματερές. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο διαρρέουν στο ελληνικό περιβάλλον σχεδόν 40.000 τόνοι πλαστικών απορριμμάτων, εκ των οποίων 11.500 τόνοι περίπου καταλήγουν στις ελληνικές θάλασσες. Την ίδια στιγμή δεν εφαρμόζονται επαρκείς πολιτικές για τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης, παρότι σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται καταιγισμός αλλαγών. Επιπλέον, η ανακύκλωση στη χώρα μας δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, ενώ η ελληνική αγορά μοιάζει ακόμα ανέτοιμη να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός συνολικού σχεδίου για τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης και τη βιώσιμη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψουν σημαντικά, ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών και θα προστατευτεί το περιβάλλον.

Οι πολιτικές που μπορούν να φέρουν τη θετική αλλαγή

Παρά τη μειονεκτική της θέση, λόγω έλλειψης αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, το WWF τονίζει ότι η πολιτεία χρειάζεται να δει τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης και τη βιωσιμότητα των πλαστικών προϊόντων ως ευκαιρίες και όχι ως βάρος. Η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων φέρνει άμεσα οφέλη για την οικονομία, καθώς περιορίζεται το κόστος τελικής διαχείρισης και διάθεσης των αποβλήτων, μειώνονται οι ανάγκες για εισαγωγές πλαστικών από παρθένα πρώτη ύλη, μειώνεται το κόστος του τέλους που πρέπει να καταβάλλει η χώρα στην ΕΕ για τις μη-ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες και δημιουργούνται πολλές νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, η ελαχιστοποίηση της πλαστικής ρύπανσης και των πλαστικών που καταλήγουν σε ταφή ή καύση βελτιώνει άμεσα το προφίλ της χώρας, τόσο πολιτικά, αλλά και σαν τουριστικό προορισμό. Όλα αυτά ενισχύονται ακόμα περισσότερο από τα τεράστια οφέλη που θα προκύψουν για την προστασία του περιβάλλοντος, των θαλάσσιων και χερσαίων ειδών και για τη θωράκιση της υγείας των πολιτών.

Για αυτό, το WWF Ελλάς καλεί την Ελληνική Πολιτεία να ξεκινήσει με μία σειρά πολιτικών που μπορούν να φέρουν άμεσα και θετικά αποτελέσματα: