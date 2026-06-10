Από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Αυγούστου

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Από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Αυγούστου, το ΖΑΓΟΡΙ δίνει δυναμικό «παρών» στο λιμάνι του Πειραιά – μπροστά στην πύλη Ε7, μέσα από μια εντυπωσιακή καλοκαιρινή outdoor ενεργοποίηση που συνοδεύει εκατομμύρια ταξιδιώτες στο ξεκίνημα των διακοπών τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Το δημιουργικό αντλεί έμπνευση από μια εικόνα βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων: το κατάστρωμα ενός πλοίου στο χρυσό φως του καλοκαιρινού απογεύματος. Το βλέμμα χάνεται στον ορίζοντα του Αιγαίου, ανάμεσα σε νησιά, θάλασσα και προσμονή.

Μια εικόνα που αποτυπώνει όχι μόνο το ελληνικό καλοκαίρι, αλλά και τη διαχρονική σχέση του ΖΑΓΟΡΙ με τους ανθρώπους που το επιλέγουν.

Από το 1988 ταξιδεύουμε μαζί σε όλη την Ελλάδα.

Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ΖΑΓΟΡΙ».