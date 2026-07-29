Λίγο πριν την IPO στο Χονγκ Κονγκ

Καθαρή ζημία ύψους 99 εκατ. δολαρίων εμφάνισε το α' τρίμηνο του 2026 η Shein, σύμφωνα με προσχέδιο του ενημερωτικού δελτίου για την επικείμενη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η πτώση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις επιπτώσεις από την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να καταργήσει την απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς για μικρά δέματα. Η υποβολή του ενημερωτικού δελτίου θέτει τις βάσεις για την παρουσίαση στους επενδυτές και την επίσημη διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών για την πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια εγγραφή της (IPO).Η Shein δεν έχει αποκαλύψει ακόμη το ύψος της έκδοσης, την τιμή των μετοχών, το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής ή το ποσό που προσδοκά να αντλήσει.

Σημειώνεται πως ο κολοσσός του διαδικτυακού λιανεμπορίου, έλαβε στις 10 Ιουλίου την έγκριση της Κινεζικής Ρυθμιστικής Αρχής Κινητών Αξιών (CSRC) για την εισαγωγή της στο Χονγκ Κονγκ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρηματιστηριακή της είσοδο μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο.

Τα οικονομικά στοιχεία αποκαλύπτουν τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Shein, καθώς επιχειρεί να εξασφαλίσει νέα κεφάλαια σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους, επιβραδυνόμενης ανάπτυξης και εντονότερων ρυθμιστικών πιέσεων στις βασικές αγορές της. Ο κανόνας de minimis επέτρεπε την είσοδο στις ΗΠΑ μικρών δεμάτων αξίας κάτω των 800 δολαρίων χωρίς την επιβολή δασμών. Μετά την αλλαγή πολιτικής, τα προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα υπόκεινται πλέον σε δασμούς που κυμαίνονται από 10% έως 87,5%. Την ίδια περίοδο πέρυσι, η Shein είχε εμφανίσει καθαρά κέρδη 395 εκατ. δολαρίων. Παρά τη ζημία, τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 1,1%, φτάνοντας τα 9,05 δισ. δολάρια, έναντι 8,95 δισ. δολαρίων ένα χρόνο πριν.