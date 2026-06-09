Την Πέμπτη 11 Ιουνίου στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο

Σύμφωνα με την ανακοινωση του σταθμού:

«Το “Let’s Meet” του easy 97.2 συνεχίζει το ταξίδι του στα αγαπημένα spots της Αθήνας και μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό afterwork party γεμάτο μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου η παρέα του easy 97.2 σου δίνει ραντεβού στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο. Από τις 8 το απόγευμα, η πιο πολύχρωμη καντίνα της πλατείας Αυδή με το ιδιαίτερο street food της μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για τους ακροατές του easy 97.2 κι όχι μόνο. Τη βραδιά θα ντύσουν μουσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, από τα 80’s μέχρι και σήμερα, με τον Νίκο Μάντζο να βρίσκεται στα decks και να δίνει τον ρυθμό σε ένα από τα πρώτα καλοκαιρινά βράδια στην Αθήνα.

Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά και να απολαύσουμε μαζί ένα ξεχωριστό afterwork party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών!».