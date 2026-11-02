Με τους Στράτο Αποστολάκη, Γρηγόρη Γεωργάτο και Στέλιο Μανωλά

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Τρεις θρύλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, τρεις σπουδαίες διαδρομές, μία εκπομπή που έρχεται να κάνει τη διαφορά στο SPORTAL.GR, με την υποστήριξη της ELABET.

Το SPORTAL TV υποδέχεται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 22:00, τις «3 Σημαίες», με πρωταγωνιστές τον Στράτο Αποστολάκη, τον Γρηγόρη Γεωργάτο και τον Στέλιο Μανωλά.

Τρεις εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, συναντιούνται κάθε Δευτέρα στις 22:00, LIVE στο Sportal TV, για να σχολιάσουν όλη την αγωνιστική δράση στη Super League και όχι μόνο, να αναλύσουν τις μεγάλες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη και να μοιραστούν ιστορίες, εμπειρίες και απόψεις χωρίς περιστροφές.

Στην παρουσίαση και τον συντονισμό ο Σταύρος Γεωργακόπουλος.

Και οι «3 Σημαίες» δεν σταματούν εδώ!

Η εκπομπή αποκτά και ευρωπαϊκή διάσταση με το «3 Σημαίες: European Nights - LIVE», τις βραδιές της συμμετοχής των ελληνικών ομάδων στο Champions League, το Europa League, το Conference League και της Εθνικής μας στο UEFA Nations League.

Με τη σκυτάλη της παρουσίασης να περνά στον Δημήτρη Παπανικολάου.



