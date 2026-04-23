Οι παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα των αθλητικών δικαιωμάτων, ο τρόπος κάλυψης των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης που μετασχηματίζει το τηλεοπτικό περιβάλλον, αποτέλεσαν το επίκεντρο του διεθνούς συνεδρίου «Sports Assembly» που συνδιοργάνωσε και φιλοξένησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ΕΡΤ, ως μέλος της European Broadcasting Union (EBU), στις 22 και 23 Απριλίου 2026, στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στην Αθήνα.

Το 38ο Sports Assembly, μία από τις σημαντικότερες θεσμικές συναντήσεις στον τομέα των αθλητικών μέσων και των αθλητικών μεταδόσεων, συγκέντρωσε διευθυντικά στελέχη αθλητικών τμημάτων ραδιοτηλεοπτικών φορέων-μελών της EBU, καθώς και ανώτερα στελέχη της, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον διάλογο και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας γύρω από το μέλλον των αθλητικών μεταδόσεων στην Ευρώπη.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη, του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου FIFA 2026, τα πλήρη και αποκλειστικά δικαιώματα του οποίου για την Ελλάδα έχει εξασφαλίσει η ΕΡΤ. Μέσα από τις συζητήσεις του αναδείχθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που διαμορφώνουν το τοπίο των sports media, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων κοινών και στην υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών.

Παρουσία περισσότερων από 140 συνέδρων παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικά παραδείγματα σύγχρονης τηλεοπτικής κάλυψης αθλητικών διοργανώσεων με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, ενώ αναπτύχθηκαν και μελλοντικές στρατηγικές επικοινωνίας με καινοτόμο προσανατολισμό.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, καλωσόρισε τους συνέδρους, τονίζοντας ότι το 38ο Sports Assembly της EBU πραγματοποιείται σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού, «στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στη σκιά του Ολυμπιακού Σταδίου που φιλοξένησε τους Αγώνες του 2004».

Στην ομιλία του ανέφερε πως η παγκόσμια αγορά αθλητικών δικαιωμάτων ξεπερνά σήμερα τα 60 δισ. δολάρια και εκτιμάται ότι έως το 2030 θα υπερβεί τα 70 δισ., με ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο να μετατοπίζεται προς τις ψηφιακές πλατφόρμες. Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, και οι κάτοχοι των δικαιωμάτων επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο και τη στρατηγική τους.

Παράλληλα, σημείωσε πως τα νεανικά κοινά απομακρύνονται από τη γραμμική τηλεόραση και στρέφονται προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη στιγμή που η εμπορική αξία των αθλητικών διοργανώσεων δεν καθορίζεται πλέον αποκλειστικά από το μέγεθός τους, αλλά από την ικανότητα των ραδιοτηλεοπτικών φορέων να μετατρέπουν το ενδιαφέρον των θεατών σε προστιθέμενη αξία.

Κομβικό ρόλο στις εξελίξεις, τόνισε, διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς «δεν θα αλλάξει μόνο τον τρόπο που παρακολουθούμε τα αθλητικά γεγονότα, αλλά και τον τρόπο που τα οργανώνουμε και, κατ’ επέκταση, τον τρόπο που τα καλύπτουμε».

«Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΕΡΤ έχει επιλέξει ξεκάθαρη στρατηγική επενδύοντας τόσο στη γραμμική τηλεόραση όσο και στις ψηφιακές της πλατφόρμες (ERTFLIX και ERTεcho)», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΡΤ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα που έχει προγραμματίσει να μεταδώσει η δημόσια τηλεόραση, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία επενδύει δυναμικά στο ψηφιακό της μέλλον, με το ERTFLIX να αποτελεί σήμερα την πιο δημοφιλή πλατφόρμα στην Ελλάδα.

Καταλήγοντας, ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε τη θέση ότι «σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος αθλητικών δικαιωμάτων ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, κανένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας –ιδιαίτερα σε μικρότερες αγορές– δεν μπορεί να ανταγωνιστεί μόνος του. Και εδώ, η συλλογική δύναμη της EBU είναι καθοριστική. Η δυνατότητα κεντρικής διαπραγμάτευσης με διεθνείς ομοσπονδίες είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της πρόσβασης. Για τις μικρότερες χώρες και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, αυτή η συνεργασία δεν είναι προαιρετική, είναι ζωτικής σημασίας. Διότι τελικά, το πραγματικό ερώτημα είναι το εξής: Θα παραμείνει ο αθλητισμός ένα κοινό δημόσιο αγαθό; Ή θα μετατραπεί σε προϊόν περιορισμένης πρόσβασης; Αυτή είναι μια πρόκληση που μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε».

Για την ΕΡΤ και τη στρατηγική της στον αθλητικό τομέα μίλησαν η Γενική Διευθύντρια Προγράμματος, Μαρία Κοζάκου, η επικεφαλής της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Συμβάσεων Αθλητικών Δικαιωμάτων, Ολίβια Νικολούδη, και ο συντονιστής προγράμματος της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Τάκης Κουλουμπής, οι οποίοι συμμετείχαν σε ανοιχτό πάνελ με τίτλο «Game on Air: Ο ρόλος της ΕΡΤ στα σύγχρονα αθλητικά μέσα».

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο λανσάρισμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, τονίζοντας ότι η ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε «σπίτι» για όλα τα αθλήματα. Υπογράμμισαν ότι, με αυτή τη στρατηγική απόφαση, έχει σημειωθεί μέσα σε ελάχιστους μήνες αύξηση της τηλεθέασης άνω του 35%, καθώς και άνοδος άνω του 25% στο γυναικείο κοινό. Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα, διπλασιάστηκε η συμμετοχή των νεανικών κοινών. Η μετατροπή, εξάλλου, της ΕΡΤ2 σε αθλητικό κανάλι οδήγησε σε αύξηση κατά 60% του χρόνου μεταδόσεων για μη mainstream αθλήματα. Το σημαντικότερο, ωστόσο, στοιχείο, σύμφωνα με τους ομιλητές, είναι η καθολική και δωρεάν πρόσβαση για το σύνολο του πληθυσμού.

Στους κεντρικούς ομιλητές του συνεδρίου συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Sports Assembly, Runar Østmo, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του EBU Sport, Glen Killane, o Διευθυντής Αθλητικών της France Télévisions, Laurent-Eric Le Lay, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, Jan Lehmann, ο Διευθυντής Ολυμπιακών Αγώνων της EBU, Ανδρέας Αριστοδήμου και ο Ανώτερος Νομικός Σύμβουλος Αθλητισμού της EBU, Philippe Allemann.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος.

Ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ήταν η παρουσία Ελλήνων αθλητών, οι οποίοι δήλωσαν ότι η συμβολή των τηλεοπτικών καναλιών στη μετάδοση των προσπαθειών τους είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τους ίδιους όσο και για τις ομάδες τους. Παρευρέθηκαν ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, Κώστας Παπανικολάου, ο Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, η αρχηγός της Εθνικής Ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου, και ο πολίστας της Εθνικής Ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών, Κώστας Γκιουβέτσης.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, το οποίο αναδεικνύει την ιστορία και την κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα από εξαιρετικά εκθέματα και μια αφηγηματική διαδρομή που εκτείνεται από την αρχαιότητα έως σήμερα.