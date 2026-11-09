Η «Πελοπόννησος» τίμησε την ιστορία της και τα πρόσωπα που ξεχώρισαν

Με μια λαμπρή επετειακή εκδήλωση που συνδύασε τη συμπλήρωση 140 ετών ιστορίας, τα εγκαίνια μόνιμης έκθεσης και τις βραβεύσεις διακεκριμένων «Προσώπων της Χρονιάς» για το 2025, γιόρτασε η εφημερίδα «Πελοπόννησος», επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό και ισχυρό δεσμό της με την κοινωνία της Πάτρας και της περιφέρειας.

Ο εκδότης Θεόδωρος Λουλούδης έδωσε τον τόνο και το μήνυμα για το μέλλον: «140 χρόνια είναι μια μεγάλη διαδρομή. Αλλά και μια μεγάλη ευθύνη». Ανατρέχοντας στην ιστορική πορεία της εφημερίδας, στάθηκε στους ανθρώπους που τη διαμόρφωσαν και στη διαχρονική σχέση της με την κοινωνία της Αχαΐας. Υπογράμμισε ότι, παρά τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο φτάνει η ενημέρωση στον πολίτη, η ανεξαρτησία, η αξιοπιστία και η ελευθερία της έκφρασης παραμένουν θεμελιώδεις αξίες. «Η “Π” θα συνεχίσει να έχει άποψη. Θα συνεχίσει να παίρνει θέση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο γενικός γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, μετέφερε τις ευχές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή της «Πελοποννήσου». Τόνισε τη σημασία του περιφερειακού Τύπου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι «η ταχύτητα δεν εγγυάται την αξιοπιστία». Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης του Τύπου για την περίοδο 2026–2030, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της ανεξάρτητης και αξιόπιστης ενημέρωσης.

Ο διευθυντής σύνταξης της «Π», Κωνσταντίνος Μάγνης, αναφέρθηκε στον βαθύ δεσμό της εφημερίδας με την Πάτρα, τονίζοντας ότι η πόλη την αντιμετώπιζε σαν δικό της παιδί. Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος χαρακτήρισε την «Πελοπόννησο» «καρδιά της Πάτρας».

Η Κωνσταντίνα Γαλάνη, μαθήτρια του 3ου Λυκείου Πάτρας, μοιράστηκε την εμπειρία της από τη γνωριμία της με την εφημερίδα και την έκδοση σχολικού ενθέτου. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Νικόλαος Νικολάου.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της επετειακής βραδιάς είχε η Μαρίνα Ριζογιάννη, αρχισυντάκτρια της «Πελοποννήσου»

Οι άνθρωποι που τιμήσαμε

Η πρώτη διάκριση της βραδιάς απονεμήθηκε στην ΕΣΗΕΠΗΝ, που συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής και προσφοράς. Το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρός της, Κυριάκος Κορτέσης, από τον Δημήτρη Κιρμικίρογλου και τον Θεόδωρο Λουλούδη. Η βράβευση θύμισε και τον δεσμό της οικογένειας Κορτέση με την «Πελοπόννησο»: ο αείμνηστος Δήμος Κορτέσης υπηρέτησε την εφημερίδα ως οικονομικός διευθυντής.

Στις βραβεύσεις των «Προσώπων της Χρονιάς» του 2025 τιμήθηκαν:

Ανδρέας Ηλιάδης και Βασίλης Αλεξόπουλος , για την επιμονή τους να διερευνώνται περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων για ενδείξεις κακοποίησης.

, για την επιμονή τους να διερευνώνται περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων για ενδείξεις κακοποίησης. Αλεξάνδρα Χαραλαμποπούλου , η οποία δώρισε μέρος του ήπατός της στον γιο της, Χρήστο Μπιλάλη.

, η οποία δώρισε μέρος του ήπατός της στον γιο της, Χρήστο Μπιλάλη. Γιώργος Φραγκονικολόπουλος , αντιδήμαρχος Αιγιάλειας, για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

, αντιδήμαρχος Αιγιάλειας, για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Αλέξανδρος Κούρτης και Κώστας Λεβιδιώτης , για το χάλκινο μετάλλιο και τα τρία ευρωπαϊκά ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Para Athletics στην Ινδία.

, για το χάλκινο μετάλλιο και τα τρία ευρωπαϊκά ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Para Athletics στην Ινδία. Από τον χώρο του αθλητισμού τιμήθηκαν επίσης η Νόρα Δράκου και οι πολίστριες Ντένια Κουρέτα και Αφροδίτη Μπιτσάκου .

και οι πολίστριες και . Η φοιτητική ομάδα Patras Medicine iGEM 2025 του Πανεπιστημίου Πατρών, που μπήκε στην παγκόσμια δεκάδα των προπτυχιακών ομάδων στον διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας, με πρόταση γονιδιακής θεραπείας για την παχυσαρκία.

του Πανεπιστημίου Πατρών, που μπήκε στην παγκόσμια δεκάδα των προπτυχιακών ομάδων στον διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας, με πρόταση γονιδιακής θεραπείας για την παχυσαρκία. Η ερευνητική ομάδα TRACE , με επικεφαλής τον καθηγητή Αργύρη Αρχάκη , για την έρευνά της γύρω από τις μορφές ρατσισμού που μπορούν να επιβιώνουν ακόμη και μέσα στον αντιρατσιστικό λόγο.

, με επικεφαλής τον καθηγητή , για την έρευνά της γύρω από τις μορφές ρατσισμού που μπορούν να επιβιώνουν ακόμη και μέσα στον αντιρατσιστικό λόγο. Ο καθηγητής Αλέξανδρος Κατσαούνης , ο οποίος παρέλαβε τη διάκριση για το ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Liaoning της Κίνας.

, ο οποίος παρέλαβε τη διάκριση για το ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Liaoning της Κίνας. Η εκπαιδευτικός και συγγραφέας Χαρά Κουρλέση, για τη διεθνή διάκριση του σεναρίου της Wings of Vigilance και το ασημένιο βραβείο της για την αριστεία στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.

Η έκθεση παραμένει επισκέψιμη

Η επετειακή έκθεση ξεδιπλώνει τα 140 χρόνια ιστορίας της «Πελοποννήσου» μέσα από ιστορικά πρωτοσέλιδα, φωτογραφίες, τυπογραφικές μηχανές και σπάνια τεκμήρια. Ξεχωριστή θέση κατέχει το πρωτότυπο πρώτο φύλλο της εφημερίδας, που κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου 1886. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει η ιστορικός τέχνης Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου.