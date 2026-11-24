Εκπρόσωποι του κόσμου του κινηματογράφου, της μόδας των τεχνών και του επιχειρείν έδωσαν το «παρών» στην επίσημη τελετή έναρξης του φεστιβάλ στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Με την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» της Sofia Coppola για τον εμβληματικό σχεδιαστή μόδας Marc Jacobs, άνοιξε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η αυλαία του 5ου Athens Fashion Film Festival, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας - ΕΚΚΟΜΕΔ.

Στην επίσημη τελετή έναρξης έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι του Τύπου και του επιχειρείν, θεσμικοί εκπρόσωποι, καλλιτέχνες, σχεδιαστές μόδας και εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτισμού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός τετραημέρου αφιερωμένου στη συνάντηση της μόδας, του κινηματογράφου και της τεχνολογίας.

Τη βραδιά άνοιξε η Νικόλ Αλεξανδροπούλου, ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Athens Fashion Film Festival, η οποία, με αφορμή την πέμπτη διοργάνωση του φεστιβάλ, ευχαρίστησε τους συντελεστές, τους συνεργάτες και τους υποστηρικτές του, παρουσιάζοντας παράλληλα το σκεπτικό πίσω από τη φετινή θεματική, «Fashion, Cinema & Video Games». Μια θεματική που διερευνά τους τρόπους με τους οποίους τρία διαφορετικά δημιουργικά πεδία συναντώνται, αλληλεπιδρούν και επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη οπτική αφήγηση.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Άρης Περουλάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας - ΕΚΚΟΜΕΔ, σημειώνοντας ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποστηρίζουν το AFFF, μια διοργάνωση η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως δημιουργική σύζευξη του κινηματογράφου με τις νέες τεχνολογίες, τα video games και τη μόδα .

Ακολούθησε η προβολή του «Marc by Sofia», μέσα από το οποίο η Sofia Coppola προσφέρει μια σπάνια και προσωπική ματιά στον δημιουργικό κόσμο του Marc Jacobs. Με αφετηρία τη μακροχρόνια φιλία τους, η σκηνοθέτρια καταγράφει τον σχεδιαστή στο στούντιό του στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια των δώδεκα εβδομάδων που προηγούνται της παρουσίασης της συλλογής του για την Άνοιξη του 2024. Μέσα από προσωπικές συζητήσεις και στιγμές της δημιουργικής διαδικασίας, η ταινία φωτίζει την πορεία, τις επιρροές και τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν την ταυτότητα ενός από τους σημαντικότερους σχεδιαστές της σύγχρονης μόδας.

Παράλληλα, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο Μουσείο Κινηματογράφου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος από την ομάδα της Teleport Services. ανακαλύπτοντας τις νέες δυνατότητες της οπτικοακουστικής αφήγησης μέσα από τη χρήση VR γυαλιών. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσική και signature cocktails από το METAXA, με τους προσκεκλημένους να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες ημέρες του Φεστιβάλ.

Ένα πλούσιο πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών, διεθνών διαγωνιστικών συμμετοχών, θεματικών συζητήσεων, ζωντανών καλλιτεχνικών δράσεων, VR εμπειριών και masterclass, το φεστιβάλ συνεχίζει μέχρι τις 26 Νοεμβρίου να προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τις νέες δημιουργικές δυνατότητες που γεννιούνται στη συνάντηση της τέχνης με την τεχνολογία.