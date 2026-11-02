Το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 μεταφέρει καθημερινά τον παλμό της διοργάνωσης από την Αποθήκη Γ, με ειδικές ζώνες, συνεντεύξεις δημιουργών και παρουσιάσεις των ταινιών από τις 6 έως τις 14 Νοεμβρίου.

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Πιστός στο ετήσιο ραντεβού με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο 95,8 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, δίνει δυναμικά το παρών στην 67η διοργάνωση. Οι παραγωγοί του 95,8 FM θα παρακολουθούν κάθε κινηματογραφικό καρέ, μεταφέροντας καθημερινά τον παλμό της διοργάνωσης από την Αποθήκη Γ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πρεμιέρες, κόκκινα χαλιά, συνεντεύξεις, backstage και δημιουργικές ιστορίες καθημερινά από την Παρασκευή 6 έως και το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, αποκλειστικά στον 95,8 FM.

Καθημερινό πρόγραμμα

Παρασκευή 6/11 – Σάββατο 14/11

13:00 – 14:00 | Η Μάρα Τσικάρα αναλαμβάνει την εισαγωγή και το στίγμα της κάθε ημέρας, με τον χαρακτηριστικό ποιητικό και κινηματογραφικό τρόπο της.

14:00 – 15:00 | Η Ελένη Κουρτίδου μας ξεναγεί διεξοδικά στο ελληνικό τμήμα της διοργάνωσης, παρουσιάζοντας τις ελληνικές συμμετοχές και συνομιλώντας με τους δημιουργούς τους.

15:00 – 16:00 | Ο Γιάννης Δημητρούδης υποδέχεται τους διεθνείς καλεσμένους του Φεστιβάλ και καταγράφει τα διεθνή διαγωνιστικά προγράμματα, μέσα από συζητήσεις και συνεντεύξεις.

16:00 – 17:00 | Η Πία Μπακογιώργου αναδεικνύει τη μουσική ταυτότητα του Φεστιβάλ, ξεναγεί τους ακροατές στις παράλληλες εκδηλώσεις και μοιράζει προσκλήσεις.

17:00 – 18:00 | Η Βάσω Βλαχοπούλου φωτίζει λαμπερές στιγμές της διοργάνωσης, συναντά δημιουργούς και αφουγκράζεται δημιουργικές ιστορίες.

Σαββατοκύριακα 17:00 – 18:00 | Η Μερσιάννα Ελευθεριάδου καταγράφει τον παλμό του κινηματογραφικού δεκαήμερου.

Ο απόηχος και τα βραβεία

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, από τα στούντιο της Αγγελάκη, ο 95,8 FM επιστρέφει στις σημαντικότερες στιγμές του Φεστιβάλ, μεταφέρει τον απόηχο της διοργάνωσης και παρουσιάζει τα βραβεία και τους πρωταγωνιστές της φετινής χρονιάς.