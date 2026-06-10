Σειρά εκπομπών για τους επαγγελματίες της εστίασης που δημιούργησε η ιδιοκτήτρια της εταιρείας Σοφία Χαϊταΐδου

Η Alfa Frost ανακοίνωσε τη δεύτερη σεζόν του Horeca Heroes®, της σειράς εκπομπών για τους επαγγελματίες της εστίασης που δημιούργησε η ιδιοκτήτρια της εταιρείας Σοφία Χαϊταΐδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το πρόγραμμα κατέγραψε πάνω από 1,3 εκατομμύριο προβολές με μεμονωμένα επεισόδια να ξεπερνούν τις 100.000, καθιστώντας την Alfa Frost την πρώτη ελληνική εταιρεία εξοπλισμού εστίασης που μετατρέπεται σε media house του κλάδου της.

Το Horeca Heroes® εκπέμπει κάθε 15 μέρες μέσω YouTube, Spotify και Apple Podcasts, φιλοξενώντας επιχειρηματίες και ειδικούς που μιλούν ανοιχτά για τις προκλήσεις και τις λύσεις της καθημερινής λειτουργίας στον κλάδο. Σε 40.237 ώρες συνολικής παρακολούθησης τον πρώτο χρόνο, το πρόγραμμα έχει αποδείξει ότι υπάρχει ζήτηση για εξειδικευμένο επαγγελματικό περιεχόμενο που η αγορά δεν είχε μέχρι σήμερα.

«Ο κλάδος είχε ανάγκη να μιλήσει και δεν είχε πού», λέει η Σοφία Χαϊταΐδου. «Τα Horeca Heroes® ήρθαν να καλύψουν αυτό το κενό σε μια μορφή που μιλούσε τη γλώσσα του κλάδου - το διάλογο - και σε πλατφόρμες προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή».

Η επιτυχία του προγράμματος επιβεβαιώθηκε και στην έκθεση Horeca 2026, όπου η εταιρεία παρουσίασε τα Horeca Bites®, μια νέα μορφή περιεχομένου με σύντομες βιντεοσυνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε έναν επαγγελματικό ψυκτικό θάλαμο ειδικά διαμορφωμένο σε στούντιο. Σε τέσσερις μέρες, 70 επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα μίλησαν αυθόρμητα για ζητήματα που σπάνια φτάνουν στο δημόσιο διάλογο: από την τεχνητή νοημοσύνη στην κουζίνα και τη χρόνια δυσκολία εύρεσης προσωπικού, έως τις έμφυλες ανισότητες σε θέσεις ευθύνης και τη μεταβίβαση οικογενειακών επιχειρήσεων στην επόμενη γενιά.

«Γύρω από αυτές τις πρωτοβουλίες διαμορφώνεται σταδιακά μια άτυπη κοινότητα επαγγελματιών που αναγνωρίζουν κοινές εμπειρίες», προσθέτει η Χαϊταΐδου, «και βρίσκουν χώρο να εκφράσουν ζητήματα που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός δημόσιου διαλόγου».

Το Horeca Heroes® είναι σήμερα η μεγαλύτερη βιντεοθήκη επαγγελματικού διαλόγου για την εστίαση στην Ελλάδα και το παραγόμενο περιεχόμενο αποτελεί ζωντανή καταγραφή της κατάστασης του κλάδου, μέσα από τα ίδια τα πρόσωπα που τον διαμορφώνουν.

Το Horeca Heroes® είναι διαθέσιμο στο YouTube και σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες podcast».