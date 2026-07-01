Ο Alpha είναι το μοναδικό κανάλι που έκλεισε πρώτο σεζόν, το έτος και τον τελευταίο μήνα της τηλεοπτικής χρονιάς.

Με σταθερά ανοδική πορεία και διαρκή παρουσία στην κορυφή των μετρήσεων τηλεθέασης, ο Alpha ολοκληρώνει την τηλεοπτική σεζόν 2025-2026 κατακτώντας την πρώτη θέση στη σεζόν, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αλλά και τον Ιούνιο. Μια διάκριση που αποτυπώνει τη διαχρονική εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και επιβεβαιώνει τη δυναμική ενός προγράμματος που ξεχώρισε στην ενημέρωση, τη μυθοπλασία και την ψυχαγωγία.

ALPHA: Πρώτος στη σεζόν

Η τηλεοπτική περίοδος 2025–2026 (22.09.2025 – 30.06.2026) ολοκληρώνεται με τον Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης, τόσο στο σύνολο ημέρας όσο και στην prime time.

Στο σύνολο ημέρας, ο Alpha κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο πληθυσμού με 13,9% (Mega 12,9%, Ant1 9,9%, Σκάι 9,5%, Star 8,6%, Open 5,7%, ΕΡΤ1 4,5%) και στο δυναμικό κοινό 18–54 με 12,7% (Mega 11,5%, Star 9,3%, Ant1 8,8%, Σκάι 7,1%, Open 4,0%, ΕΡΤ1 3,5%).

Αντίστοιχα, στην prime time (20:00–24:00), διατήρησε την πρωτιά με 15,6% στο σύνολο πληθυσμού (Mega 13,1%, Ant1 11,1%, Σκάι 9,4%, Star 9,0%, ΕΡΤ1 4,4%, Open 3,3%) και με 13,8% στο δυναμικό κοινό 18–54 (Mega 11,0%, Star 10,5%, Ant1 9,2%, Σκάι 7,9%, ΕΡΤ1 3,5%, Open 3,1%).

Τα αποτελέσματα αυτά επισφραγίζουν μια σεζόν στην οποία ο Alpha διατήρησε σταθερό προβάδισμα στις σημαντικότερες ζώνες τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του προγράμματός του.

ALPHA: Πρώτος και τον Ιούνιο

Ο Ιούνιος ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο μια επιτυχημένη τηλεοπτική χρονιά, με τον Alpha να παραμένει στην κορυφή και να επιβεβαιώνει τη σταθερή δυναμική του απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στο σύνολο ημέρας (Δευτέρα έως Κυριακή), σημείωσε 12,2% στο δυναμικό κοινό 18–54 (Mega 11,2%, Star 8,9%, Ant1 8,4%, Σκάι 5,7%, ΕΡΤ1 3,7%, Open 3,3%).

Στην prime time (20:00–24:00), ο Alpha διατήρησε την πρώτη θέση με 16,0% στο σύνολο πληθυσμού (Mega 13,0%, Ant1 9,8%, Star 9,1%, Σκάι 6,2%, ΕΡΤ1 4,9%, Open 3,1%) και 13,8% στο δυναμικό κοινό 18–54 (Star 10,4%, Mega 9,7%, Ant1 8,6%, Σκάι 5,7%, ΕΡΤ1 3,6%, Open 3,0%), αποδεικνύοντας ότι η προτίμηση του κοινού παραμένει σταθερή μέχρι και το τέλος της σεζόν.

ALPHA: Πρώτος και το 2026

Η πρωτιά του Alpha αποτυπώνεται και στην εικόνα του πρώτου εξαμήνου του 2026. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Ιουνίου, το κανάλι διατήρησε την πρώτη θέση τόσο στο σύνολο ημέρας όσο και στην prime time, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια των επιδόσεών του.

Στο σύνολο ημέρας (Δευτέρα έως Κυριακή), κατέγραψε 13,7% στο σύνολο πληθυσμού (Mega 12,7%, Ant1 9,8%, Σκάι 9,2%, Star 8,5%, Open 5,8%, ΕΡΤ1 4,8%) και 12,4% στο δυναμικό κοινό 18–54 (Mega 11,2%, Star 9,2%, Ant1 8,7%, Σκάι 6,8%, Open 4,0%, ΕΡΤ1 3,8%).

Στην prime time (20:00–24:00), διατήρησε την πρωτιά με 15,4% στο σύνολο πληθυσμού (Mega 12,5%, Ant1 11,0%, Star 9,2%, Σκάι 8,6%, ΕΡΤ1 4,9%, Open 3,5%) και 13,6% στο δυναμικό κοινό 18–54 (Star 10,8%, Mega 10,5%, Ant1 9,1%, Σκάι 7,2%, ΕΡΤ1 4,0%, Open 3,1%).

Alpha News στην κορυφή ολόκληρη τη σεζόν και τον Ιούνιο

Τις ειδήσεις του Alpha επιλέγουν οι τηλεθεατές για την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωσή τους από την αρχή της σεζόν (15 Σεπτεμβρίου 2025 – 30 Ιουνίου 2026). Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Αντώνη Σρόιτερ τερμάτισε πρώτο με ποσοστό 14,9% στο σύνολο πληθυσμού, Δευτέρα έως Παρασκευή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.

Και το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού βρίσκεται στην πρώτη θέση από την αρχή της σεζόν (15 Σεπτεμβρίου 2025 – 30 Ιουνίου 2026), με ποσοστό 16,14% στο σύνολο πληθυσμού, και 15,5% στο δυναμικό κοινό, Δευτέρα έως Κυριακή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Και τα Σαββατοκύριακα οι τηλεθεατές επιλέγουν τον Alpha για τη μεσημεριανή τους ενημέρωση. Με 18,2% στο σύνολο πληθυσμού και 15% στο δυναμικό κοινό, τερμάτισε πρώτο.

Το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων κατέκτησε την κορυφή και τον Ιούνιο, με 15,9% στο σύνολο πληθυσμού και 15,7% στο δυναμικό κοινό, Δευτέρα έως Κυριακή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Πρώτο τερμάτισε και το Μεσημεριανό Δελτίο του Σαββατοκύριακου, σημειώνοντας 18,4% στο σύνολο κοινού και 15,2% στο δυναμικό κοινό.

Η ολοκλήρωση της σεζόν βρίσκει τον Alpha σταθερά πρώτο, επιβεβαιώνοντας ότι η επένδυση σε ισχυρή ενημέρωση, ποιοτική μυθοπλασία και σύγχρονη ψυχαγωγία συνεχίζει να ανταμείβεται από το τηλεοπτικό κοινό.

Με την ίδια δυναμική, ο Alpha προετοιμάζει τη νέα τηλεοπτική χρονιά, με στόχο να συνεχίσει να προσφέρει πρόγραμμα που ξεχωρίζει και να αποτελεί καθημερινά την πρώτη επιλογή των τηλεθεατών.