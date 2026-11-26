Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς και βιβλίου προσφορών, ενώ προβλέπεται μηχανισμός προτεραιότητας για τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων. Ενδιαφέρον να συμμετάσχει έχει εκδηλώσει και ο βασικός μέτοχος, Ευάγγελος Μαρινάκης.

Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με στόχο την άντληση κεφαλαίων της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Alter Ego Media.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν προορίζονται για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πιθανές εξαγορές και απόκτηση συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, επενδύσεις στην παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και την απόκτηση δικαιωμάτων και στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας (IP rights).

Παράλληλα, μέρος των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί στην ανάπτυξη, επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του Ομίλου. Στο πεδίο αυτό περιλαμβάνονται επενδύσεις σε τεχνολογία και εγκαταστάσεις, αλλά και σε χώρους πολιτισμού, θεαμάτων και ψυχαγωγίας.

Δημόσια προσφορά και προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens.

Η αύξηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ωστόσο θα εφαρμοστεί μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής των νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά. Οι ειδικότεροι όροι του μηχανισμού θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για τη διαδικασία θα συνταχθεί ειδικό έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Παράρτημα IX του ευρωπαϊκού Κανονισμού 2017/1129, το οποίο θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε αυτό θα εξειδικεύονται το επενδυτικό σχέδιο και η προβλεπόμενη χρήση των κεφαλαίων.

Το ενδιαφέρον Μαρινάκη και οι σύμβουλοι της έκδοσης

Ο βασικός μέτοχος της Alter Ego Media, Ευάγγελος Μαρινάκης, ο οποίος κατέχει άμεσα και έμμεσα περίπου το 74,6% των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, εφόσον αυτή εγκριθεί οριστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η συμμετοχή του θα ενεργοποιηθεί στην περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως από τους υπόλοιπους υφιστάμενους μετόχους ή από νέους επενδυτές. Σε αυτή την περίπτωση, η συνεισφορά του θα μπορεί να φτάσει έως το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, επί του συνολικού ποσού της αύξησης.

Ως σύμβουλοι και συντονιστές τοποθέτησης σχεδιάζεται να οριστούν η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή, με δυνατότητα συμμετοχής και άλλων τοποθετούντων στο σχήμα.

Στόχος η ολοκλήρωση έως το τέλος του 2026

Η τελική απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Alter Ego Media, βάσει της εξουσιοδότησης που έχει χορηγηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018.

Η εταιρεία θέτει ως στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens έως το τέλος του 2026. Το χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, τελεί υπό την αίρεση των συνθηκών που θα επικρατούν στην αγορά και της σχετικής αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της Alter Ego Media, με έμφαση στην ενίσχυση του περιεχομένου και της παραγωγικής της βάσης, αλλά και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της μέσω νέων επενδύσεων και πιθανών εξαγορών.