Το συνολικό ποσό της επανεπένδυσης ανήλθε σε 1.314.048 ευρώ

Στο 78% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήλθε η συμμετοχή των μετόχων της Alter Ego Media στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος για τη χρήση 2025, με την εταιρεία να αντλεί συνολικά 1,314 εκατ. ευρώ μέσω της διαδικασίας.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, 210 μέτοχοι επέλεξαν να επανεπενδύσουν το μέρισμά τους σε νέες μετοχές αντί να το εισπράξουν σε μετρητά, ανταποκρινόμενοι θετικά στο πρόγραμμα. Το ποσό που επανεπενδύθηκε ανήλθε σε 1.314.048 ευρώ, έναντι συνολικού ποσού μερίσματος 1.754.776,26 ευρώ (προ παρακράτησης φόρου 5%).

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε με μερική κάλυψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, και οδήγησε στην έκδοση 226.560 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 226.560 ευρώ και διαμορφώθηκε σε 58.719.102 ευρώ, διαιρούμενο σε ισάριθμες κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές. Το ποσό των 1.087.488 ευρώ, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, καταχωρίστηκε στον λογαριασμό "Διαφορά υπέρ το άρτιο".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της αύξησης θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, καθώς και για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Η πίστωση των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), καθώς και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens, θα ανακοινωθούν με νεότερη ενημέρωση από την εταιρεία.