Η Edison Group επισημαίνει τη δυνατότητα διεύρυνσης της ελεύθερης διασποράς, ενώ η TP ICAP Midcap βλέπει περιθώριο για νέες εξαγορές.

Η σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alter Ego Media, ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στο επίκεντρο των αναλύσεων της Edison Group και της TP ICAP Midcap. Η άντληση αντιστοιχεί περίπου στο 11% της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας κατά τον χρόνο της ανάλυσης της Edison. Ο οίκος εκτιμά ότι η έκδοση μπορεί να προσελκύσει νέους μετόχους και να διευρύνει την ελεύθερη διασπορά της μετοχής.

Η Edison συνδέει την αύξηση με τον επενδυτικό κύκλο που ξεκίνησε με την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο τον Ιανουάριο του 2025. Σύμφωνα με τον οίκο, τα περίπου 51 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν τότε κατευθύνθηκαν σε εξαγορές, περιεχόμενο, απόκτηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τεχνολογία. Τα νέα κεφάλαια προορίζονται, μεταξύ άλλων, για εξαγορές και συμμετοχές, οπτικοακουστικές παραγωγές και αναβάθμιση των υποδομών του Ομίλου.

Οι προβλέψεις της Edison για το 2026 και το 2027

Η Edison παραθέτει εκ νέου τις προβλέψεις που είχε δημοσιεύσει τον Σεπτέμβριο, μετά τα αποτελέσματα εξαμήνου. Για το 2026 προβλέπει κύκλο εργασιών 172,5 εκατ. ευρώ και EBITDA 68 εκατ. ευρώ, έναντι 53,7 εκατ. ευρώ το 2025. Για το 2027 προβλέπει κύκλο εργασιών 179,3 εκατ. ευρώ και EBITDA 74,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 4% και 9% αντίστοιχα σε σχέση με τις εκτιμήσεις της για το 2026.

Ο οίκος σημειώνει επίσης ότι στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 η καθαρή ταμειακή θέση του Ομίλου ανερχόταν σε περίπου 3 εκατ. ευρώ, συνυπολογίζοντας τις υποχρεώσεις από μισθώσεις.

Η ανάλυση της TP ICAP Midcap

Στη δική της ανάλυση, η TP ICAP Midcap εκτιμά ότι η αύξηση μπορεί να επιταχύνει τον επόμενο κύκλο επενδύσεων της Alter Ego Media. Εντοπίζει περιθώριο για νέες εξαγορές στην κατακερματισμένη ελληνική αγορά μέσων ενημέρωσης και για αύξηση των εσόδων από τη ζωντανή ψυχαγωγία και την αξιοποίηση του περιεχομένου σε περισσότερες πλατφόρμες. Για το 2026 προβλέπει κύκλο εργασιών 173,7 εκατ. ευρώ, σχεδόν 40% υψηλότερο από το 2024, και διατηρεί τη σύσταση «Αγορά» και την τιμή-στόχο των 8,30 ευρώ ανά μετοχή.

Η Alter Ego Media στοχεύει να ολοκληρώσει την αύξηση και να εισαγάγει τις νέες μετοχές προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens έως το τέλος του 2026.