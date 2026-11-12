Ο διευθύνων σύμβουλος της Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος, έδωσε έμφαση στις προοπτικές της εγχώριας αγοράς, στη δυναμική του χαρτοφυλακίου μέσων και εμπορικών σημάτων του ομίλου, αλλά και στις νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες

Τη στρατηγική που φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Alter Ego Media στην ελληνική αγορά μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, διευρύνοντας παράλληλα τις πηγές εσόδων και κερδοφορίας της, παρουσίασε η διοίκηση του ομίλου στο Euronext Mid Cap Conference 2026. Κεντρικό μήνυμα της παρουσίασης ήταν ότι οι επενδύσεις των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του υφιστάμενου περιεχομένου και την ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τον διπλασιασμό της ενοποιημένης κερδοφορίας μέσα στην επόμενη τριετία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος, έδωσε έμφαση στις προοπτικές της εγχώριας αγοράς, στη δυναμική του χαρτοφυλακίου μέσων και εμπορικών σημάτων του ομίλου, αλλά και στις νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες που διευρύνουν το επιχειρηματικό του αποτύπωμα, πέρα από τις παραδοσιακές δραστηριότητες των εκδόσεων και της τηλεόρασης.

Ελληνική αγορά 2,2 δισ. ευρώ με προοπτικές περαιτέρω συγκέντρωσης

Σύμφωνα με την εκτίμηση της διοίκησης, η ελληνική αγορά μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας βρίσκεται σε διαφορετικό αναπτυξιακό στάδιο σε σχέση με τις περισσότερο ώριμες ευρωπαϊκές αγορές, διατηρώντας σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον ενισχύει τη ζήτηση, ενώ η διαφημιστική αγορά κινείται με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 6,5% από το 2020.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εγχώριας αγοράς είναι η ισχυρή παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στο διαφημιστικό πεδίο, σε συνδυασμό με τη σταθερή ζήτηση για ελληνόφωνο περιεχόμενο. Παράγοντες που, όπως επισημάνθηκε, περιορίζουν την ανταγωνιστική πίεση από τους διεθνείς ομίλους, καθώς η γλώσσα λειτουργεί ως φυσικό εμπόδιο εισόδου για νέους παίκτες.

Με συνολικό μέγεθος περίπου 2,2 δισ. ευρώ, βάσει των στοιχείων του 2024, η ελληνική αγορά παραμένει κατακερματισμένη, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για έναν νέο κύκλο συγκέντρωσης. Σε αυτό το περιβάλλον, η Alter Ego Media επιδιώκει να αξιοποιήσει το μέγεθος και την πολυδιάστατη παρουσία της, διαθέτοντας περισσότερα από 20 εμπορικά σήματα, ευρεία πρόσβαση σε διαφορετικές κατηγορίες κοινού και ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητου περιεχομένου. Στα βασικά ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται η ταινιοθήκη του MEGA και το ιστορικό εκδοτικό αρχείο του ομίλου.

Αύξηση 25,2% στα έσοδα και 47,4% στο EBITDA το πρώτο εξάμηνο

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε η Alter Ego Media κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 74 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς το EBITDA ενισχύθηκε κατά 47,4%, φτάνοντας τα 25,1 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση απέδωσε τις επιδόσεις τόσο στην οργανική ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων όσο και στην προοδευτική ενσωμάτωση των επιχειρήσεων που αποκτήθηκαν, με τις σχετικές συναλλαγές να έχουν ξεκινήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Παράλληλα, επανέλαβε τις προβλέψεις για το σύνολο της χρήσης 2026, διατηρώντας τον στόχο για αύξηση των εσόδων άνω του 20% και του EBITDA σε ποσοστό υψηλότερο του 25%.

Σημαντικό μέρος της επενδυτικής στρατηγικής αποτελεί η απόκτηση του 50,1% της More.gr, η οποία προσθέτει στον όμιλο την ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων και δημιουργεί συνέργειες με τις δραστηριότητές του στη διαχείριση χώρων και την παραγωγή εκδηλώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η Alter Ego Media ενισχύει την παρουσία της στον χώρο της ζωντανής ψυχαγωγίας, συνδέοντας την προώθηση και πώληση εισιτηρίων με την ίδια την παραγωγή και τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Στις στρατηγικές κινήσεις περιλαμβάνεται επίσης η συμφωνία με τους ομίλους Motor Oil και Antenna για τη δημιουργία κοινής συνδρομητικής πλατφόρμας streaming, με βάση το ANT1+. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην αγορά των ψηφιακών συνδρομητικών υπηρεσιών.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε, εξάλλου, και η διάθεση των καθαρών κεφαλαίων ύψους 50,8 εκατ. ευρώ που είχαν αντληθεί από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο που είχε παρουσιαστεί κατά τη διαδικασία εισαγωγής στους επενδυτές.

MEGA Broadcasting και Alter Ego Studios: Διακριτοί ρόλοι, μεγαλύτερη αξιοποίηση περιεχομένου

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση δόθηκε και στην οργανωτική αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το MEGA, μέσω του διαχωρισμού της τηλεοπτικής λειτουργίας από την παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση του οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Στο πλαίσιο αυτό, η τηλεοπτική δραστηριότητα μεταφέρεται στη MEGA Broadcasting, ενώ η παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου και η εκμετάλλευση της ταινιοθήκης του MEGA αναλαμβάνονται από την Alter Ego Studios. Και οι δύο εταιρείες αποτελούν θυγατρικές κατά 100% της Alter Ego Media.

Η συγκεκριμένη διάρθρωση αποσκοπεί στην ανάδειξη της αυτοτελούς αξίας κάθε δραστηριότητας και, κυρίως, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων εμπορικής αξιοποίησης του περιεχομένου. Η ταινιοθήκη του MEGA και η παραγωγή νέων έργων μπορούν να αποτελέσουν πηγές πρόσθετων εσόδων, μέσα από τη διανομή περιεχομένου και την παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε περισσότερες τηλεοπτικές και ψηφιακές πλατφόρμες.

Με αυτόν τον τρόπο, ο όμιλος επιδιώκει να μετατρέψει το περιεχόμενο από βασικό εργαλείο προσέλκυσης τηλεοπτικού κοινού σε αυτοτελές περιουσιακό στοιχείο με πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης και παραγωγής εσόδων.

Οι τέσσερις άξονες που θα οδηγήσουν την ανάπτυξη της επόμενης τριετίας

Το αναπτυξιακό σχέδιο της Alter Ego Media για την επόμενη τριετία στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς επιχειρηματικούς πυλώνες: τις έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις, την τηλεοπτική δραστηριότητα (broadcasting), την παραγωγή περιεχομένου και τη διαχείριση δικαιωμάτων, καθώς και τη ζωντανή ψυχαγωγία.

Η προσδοκία για σημαντική ενίσχυση της ενοποιημένης κερδοφορίας, με ορίζοντα τον διπλασιασμό της μέσα στην επόμενη τριετία, βασίζεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν η πλήρης ενσωμάτωση των εξαγορών και η αξιοποίηση των συνεργειών που δημιουργούνται, η μεγαλύτερη εμπορική εκμετάλλευση του υφιστάμενου περιεχομένου, η ανάπτυξη της ζωντανής ψυχαγωγίας και η επέκταση στις υπηρεσίες streaming.

Ιδιαίτερη θέση στο συγκεκριμένο πλάνο καταλαμβάνει η ζωντανή ψυχαγωγία, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, θα μπορούσε να συνεισφέρει περίπου το 25% της συνολικής ενοποιημένης κερδοφορίας σε ορίζοντα τριετίας. Η προοπτική αυτή συνδέεται με την ενίσχυση της δραστηριότητας της More.gr, αλλά και με την ανάπτυξη του ευρύτερου οικοσυστήματος παραγωγής, διοργάνωσης και εμπορικής αξιοποίησης εκδηλώσεων.

Παράλληλα, η Alter Ego Media διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών, συνεχίζοντας να εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν να συμπληρώσουν το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, να δημιουργήσουν πρόσθετες συνέργειες και να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη αξία του ομίλου.

Το στρατηγικό στοίχημα για την επόμενη τριετία είναι, επομένως, η μετάβαση από ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο μέσων ενημέρωσης σε ένα ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα περιεχομένου, δικαιωμάτων, ψηφιακών υπηρεσιών και ζωντανής ψυχαγωγίας, με περισσότερες και διαφοροποιημένες πηγές εσόδων.