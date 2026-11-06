Η νέα εταιρική δομή διαχωρίζει broadcasting και content, με αποτιμήσεις δεκάδων εκατ. ευρώ και φόντο τις εξελίξεις στο streaming.

Γράφει ο Δημήτρης Τσουκαλάς

Η εταιρική «αυτονόμηση» του MEGA, την οποία προανήγγειλε ουσιαστικά η ίδρυση της MEGA Broadcasting στα τέλη Σεπτεμβρίου, παίρνει πλέον συγκεκριμένη μορφή. Η Alter Ego Media προχωρά στον διαχωρισμό του broadcasting από το content creation, δημιουργώντας δύο διακριτούς εταιρικούς πυλώνες: τη MEGA Broadcasting, στην οποία θα περάσει η τηλεοπτική και ευρύτερη οπτικοακουστική δραστηριότητα του MEGA, και την Alter Ego Studios, που θα συγκεντρώσει την ταινιοθήκη και τη δραστηριότητα παραγωγής και εμπορικής αξιοποίησης περιεχομένου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alter Ego Media ενέκρινε στις 5 Νοεμβρίου τα δύο σχέδια σύμβασης διάσπασης με απόσχιση κλάδων. Η διαδικασία προβλέπει την εισφορά του κλάδου Broadcasting στη νεοσύστατη, 100% θυγατρική MEGA Broadcasting Μονοπρόσωπη Α.Ε. και του κλάδου Content Creation στην επίσης 100% θυγατρική Alter Ego Studios Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Παράλληλα, το Δ.Σ. ενέκρινε τους δύο ισολογισμούς μετασχηματισμού με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Ιουνίου 2026, τις εκθέσεις αποτίμησης της PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και τις επεξηγηματικές εκθέσεις για τα αντίστοιχα σχέδια σύμβασης διάσπασης. Η ελεγκτική εταιρεία γνωμοδότησε ότι οι δύο πράξεις είναι δίκαιες και εύλογες, καθώς η Alter Ego Media θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών που θα εκδοθούν από τις δύο επωφελούμενες εταιρείες ως αντάλλαγμα για την εισφορά των κλάδων. Ως αποτέλεσμα, η εισηγμένη θα διατηρήσει το 100% των δύο θυγατρικών και μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού.

Τι περνά στην MEGA Broadcasting

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά των media και της διαφήμισης, καθώς στη MEGA Broadcasting δεν περνά απλώς η λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού. Ο υπό απόσχιση κλάδος περιλαμβάνει τη λειτουργία και εκμετάλλευση του MEGA, το MEGA NEWS, το MEGA SPORTS, τις on-demand υπηρεσίες MEGA KIDS και PEMPTOUSIA+, την υβριδική πλατφόρμα Mega Play, τη δραστηριότητα του διεθνούς προγράμματος MEGA Cosmos και το megatv.com.

Στον ίδιο κλάδο περιλαμβάνεται και η άδεια παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας του MEGA, η οποία έχει χορηγηθεί με την απόφαση 157/2019 του ΕΣΡ. Μεταφέρονται επίσης τα σχετικά εμπορικά σήματα, συμβάσεις με πελάτες, προμηθευτές και δικαιούχους δικαιωμάτων, συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών, καθώς και τα χρηματοοικονομικά και λοιπά στοιχεία που συνδέονται με τον κλάδο.

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης, η MEGA Broadcasting θα καταστεί καθολική διάδοχος της Alter Ego Media ως προς τον κλάδο Broadcasting, με συνέπεια να μεταφερθούν σε αυτήν αυτοδικαίως τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, άδειες και έννομες σχέσεις. Ωστόσο, ειδικά για την τηλεοπτική δραστηριότητα, θα πρέπει να προηγηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες έναντι του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τη μεταφορά της άδειας λειτουργίας και των σχετικών εγκρίσεων παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών.

Η ίδια η έκθεση αποτίμησης της PKF σημειώνει ότι κύρια πηγή εσόδων του Broadcasting αποτελούν η τηλεοπτική διαφήμιση και οι λοιπές οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, όπως χορηγίες, τηλεπώληση και product placement. Με άλλα λόγια, στη MEGA Broadcasting συγκεντρώνεται ουσιαστικά το βασικό commercial broadcasting asset του ομίλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι αποτιμήσεις. Με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Ιουνίου 2026, ο κλάδος Broadcasting εμφανίζει συνολικό ενεργητικό 56,36 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις 29,14 εκατ. ευρώ και καθαρή θέση 27,22 εκατ. ευρώ. Από το τελευταίο ποσό, 21,96 εκατ. ευρώ προορίζονται για κεφαλαιοποίηση στη MEGA Broadcasting και άλλα 5,26 εκατ. ευρώ θα μεταφερθούν σε ειδικό αποθεματικό.

Μόνο τα άυλα πάγια του κλάδου αποτιμώνται σε 21,23 εκατ. ευρώ. Από αυτά, το σήμα MEGA αποτιμάται σε 10,85 εκατ. ευρώ, η τηλεοπτική άδεια σε 9,50 εκατ. ευρώ και τα λοιπά άυλα στοιχεία σε περίπου 879 χιλ. ευρώ. Στη MEGA Broadcasting περνούν επίσης οι συμμετοχές 12,94% στη Digea και 16,53% στην εταιρεία Τηλεοπτικά Δικαιώματα.

Tι περνά στην Alter Ego Studios

Την ίδια στιγμή, το περιεχόμενο αποκτά τη δική του εταιρική «στέγη». Στην Alter Ego Studios εισφέρεται ο κλάδος Content Creation, ο οποίος περιλαμβάνει την εκμετάλλευση της Ταινιοθήκης του MEGA και την ανάπτυξη και παραγωγή πρωτότυπου οπτικοακουστικού περιεχομένου. Η ιστορική ταινιοθήκη του καναλιού, για την περίοδο 1989-2018, φτάνει τις 132.200 ώρες και περιλαμβάνει ειδήσεις, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, αθλητικό αρχείο και μυθοπλασία. Το περιεχόμενο προορίζεται τόσο για τις ανάγκες του ομίλου όσο και για licensing και διάθεση σε συνδρομητικές πλατφόρμες και τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αντίστοιχα, με την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, η Alter Ego Studios θα καταστεί καθολική διάδοχος της μητρικής ως προς τον κλάδο Content Creation, αναλαμβάνοντας τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο συγκεκριμένος κλάδος αποτιμάται ακόμη υψηλότερα: ενεργητικό 77,36 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις 36,19 εκατ. ευρώ και καθαρή θέση 41,17 εκατ. ευρώ, η οποία προορίζεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alter Ego Studios. Τα δικαιώματα τηλεοπτικών παραγωγών αποτιμώνται σε 53,55 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 6,32 εκατ. αφορούν δικαιώματα τηλεοπτικών προγραμμάτων υπό εκτέλεση.

Tι επιδιώκεται με την νέα δομή

Στην πράξη, η Alter Ego δημιουργεί πλέον μία σαφή διάκριση ανάμεσα στο κανάλι και τη διανομή από τη μία πλευρά και στο content/IP από την άλλη. Η ίδια η εταιρεία εξηγεί στις εκθέσεις ότι ο μετασχηματισμός αποσκοπεί στην αυτοτελή λειτουργία των επιμέρους δραστηριοτήτων, στην καλύτερη αξιοποίηση των assets, στη διεύρυνση των πηγών εσόδων και στη δημιουργία υποδομής για νέες εμπορικές και στρατηγικές συνεργασίες.

Σύμφωνα με την Alter Ego, η νέα δομή επιδιώκει επίσης να καταστήσει σαφέστερη την αποτύπωση των οικονομικών επιδόσεων και των περιουσιακών στοιχείων κάθε δραστηριότητας, να ενισχύσει τη λογοδοσία και να επιταχύνει τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τη διαχείριση κόστους και κινδύνων, την αποτελεσματικότερη κατανομή κεφαλαίων ανάλογα με τις επενδυτικές προτεραιότητες και την πιο στοχευμένη εμπορική αξιοποίηση των assets των δύο εταιρειών.

Η διάσπαση δεν αναμένεται να μεταβάλει την οικονομική και περιουσιακή διάρθρωση του ομίλου σε ενοποιημένο επίπεδο, καθώς και οι δύο επωφελούμενες εταιρείες θα παραμείνουν εξ ολοκλήρου θυγατρικές της Alter Ego Media και θα εξακολουθήσουν να ενοποιούνται πλήρως στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Το timing και το streaming

Ακριβώς σε αυτό το σημείο έχει ενδιαφέρον και το timing. Τον Μάρτιο η Alter Ego Media συμφώνησε με Antenna και Motor Oil τη δημιουργία κοινού streaming σχήματος μέσω της μετεξέλιξης του ANT1+, με την Alter Ego να προβλέπεται ότι θα αποκτήσει 33,3% της ANTENNA GREECE SUPPORT έναντι συνολικής επένδυσης 5,5 εκατ. ευρώ. Η νέα πλατφόρμα σχεδιάζεται με νέα εμπορική ταυτότητα, local premium content και πρωτότυπες παραγωγές.

Τα έγγραφα της διάσπασης δεν συνδέουν τον εταιρικό μετασχηματισμό με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Το σενάριο, επομένως, δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως δεδομένο. Ωστόσο, η νέα αρχιτεκτονική δημιουργεί δύο ιδιαίτερα «καθαρά» assets: μια broadcasting εταιρεία που ελέγχει το MEGA και τα distribution channels του και μια content company που συγκεντρώνει IP, παραγωγή και licensing. Και αυτή είναι μια δομή που, εκ των πραγμάτων, προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία σε συνεργασίες με τρίτες πλατφόρμες — είτε πρόκειται για το νέο ελληνικό streaming εγχείρημα είτε για άλλες συμφωνίες εντός και εκτός Ελλάδας.

Σε κάθε περίπτωση, ο μετασχηματισμός δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Μετά τη δημοσιότητα που έλαβαν τα σχετικά έγγραφα στο ΓΕΜΗ στις 5 Νοεμβρίου, ακολουθούν οι προβλεπόμενες εταιρικές αποφάσεις και εγκρίσεις, η συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης, οι τελικές καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ και, όπου απαιτείται, οι εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών.