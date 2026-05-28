Η Alter Ego Media παρουσίασε στην επενδυτική κοινότητα τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2025, καθώς και το επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του Ομίλου.

Βασικά σημεία και επιχειρησιακή στρατηγική:

• Μετασχηματισμός σε Όμιλο Media & Entertainment: Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γιάννη Βρέντζο, η Alter Ego Media μετεξελίσσεται σε έναν διαφοροποιημένο όμιλο media και entertainment. Στόχος είναι η συνδυαστική αξιοποίηση του περιεχομένου, των διευρυμένων audiences, των δεδομένων και των στοχευμένων εξαγορών με σκοπό τη δημιουργία μιας scalable growth platform με πολλαπλές πηγές εσόδων.

• Οι τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης: Η μελλοντική δραστηριότητα του Ομίλου θα στηριχθεί στις έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις (Publishing), στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις (Broadcasting), στη δημιουργία περιεχομένου (Content Creation) και στο Live Entertainment.

• Αξιοποίηση κεφαλαίων IPO: Ο Όμιλος ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διάθεσης των καθαρών κεφαλαίων ύψους €50,8 εκατ. που αντλήθηκαν από την εισαγωγή (IPO) στο Χρηματιστήριο (Euronext Athens). Το μεγαλύτερο μέρος κατευθύνθηκε σε στρατηγικές επενδύσεις και εξαγορές, όπως των Newsit και Tlife, της Stages Network, καθώς και στην απόκτηση του 50,1% της πλατφόρμας more.gr. Παράλληλα, μέσω του επενδυτικού βραχίονα Alter Ego Ventures, πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις στις Couch Heroes, Spotawheel και Alterlife.

• Η σημασία του Live Entertainment και της πλατφόρμας more.gr: Ο τομέας του live entertainment αναμένεται να συνεισφέρει το 25% της ενοποιημένης κερδοφορίας του Ομίλου τα επόμενα έτη. Κομβικό ρόλο διαδραματίζει η εξαγορά του 50,1% της more.gr, η οποία διαθέτει 1,85 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και 3,8 εκατ. μηνιαίους επισκέπτες, δημιουργώντας μια direct-to-consumer πλατφόρμα μεγάλης κλίμακας, που δημιουργεί ισχυρές συνέργειες με τα media assets του Ομίλου.

• Στρατηγική είσοδος στο streaming (ANT1+): Ο Όμιλος τοποθετείται δυναμικά στην ελληνική αγορά συνδρομητικού streaming (SVOD) μέσω της συμφωνίας απόκτησης ποσοστού 33,3% στην εταιρεία που σήμερα λειτουργεί την πλατφόρμα ANT1+, ποντάροντας στη σύγκλιση της τηλεόρασης, των OTT υπηρεσιών και της ψηφιακής διανομής περιεχομένου.

Οικονομικές προοπτικές και εκτιμήσεις (Guidance) για το 2026:

Η διοίκηση του Ομίλου εξέφρασε την αισιοδοξία της για την πορεία της οικονομικής χρήσης του 2026, θέτοντας τους εξής στόχους:

• Αύξηση των ενοποιημένων εσόδων κατά ποσοστό άνω του 20%.

• Αύξηση του ενοποιημένου EBITDA κατά 25%, το οποίο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των €67 εκατ.

• Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων EBIT και καθαρών κερδών, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης συνεισφοράς των ψηφιακών δραστηριοτήτων (digital) και του κλάδου του live entertainment.

Η ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών, η βέλτιστη αξιοποίηση της ταινιοθήκης και των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και η υλοποίηση νέων εξαγορών με προσδοκώμενη δημιουργία υπεραξίας (value accretive), αποτελούν τους βασικούς άξονες για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους κατά την επόμενη τριετία.