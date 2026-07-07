Στις 21:45

Το «America’s Got Talent», το κορυφαίο talent show του κόσμου, έρχεται στον ΑΝΤ1 το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 21:45 για να μας ξεσηκώσει μέσα από ένα εκρηκτικό μίγμα θεάματος, συγκίνησης και απρόβλεπτων ταλέντων.

Με τη θρυλική τετράδα των κριτών, Simon Cowell, Heidi Klum, Sofía Vergara και Howie Mandel και τον χαρισματικό Terry Crews στην παρουσίαση, η 19η σεζόν του «America’s Got Talent» έρχεται δυναμικά στον ΑΝΤ1.

Το διάσημο show παραμένει πιστό στη συνταγή της επιτυχίας του, ενώ ταυτόχρονα ανανεώνεται με καινοτόμες πινελιές. Από συγκλονιστικές ερμηνείες και εντυπωσιακά act μέχρι πρωτοποριακά θεάματα με drones και μοναδικές ιστορίες ζωής, το «America’s Got Talent», συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες και δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές παγκοσμίως, προσελκύοντας εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το «America’s Got Talent» είναι πολλά περισσότερα από ένας διαγωνισμός. Είναι μία γιορτή δημιουργικότητας και ανθρώπινου ταλέντου, μία εμπειρία που εμπνέει, συγκινεί και καθηλώνει, ένα talent show, που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο brand ψυχαγωγίας, και έρχεται στον ΑΝΤ1 για να μας συναρπάσει.

«America’s Got Talent»_ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:45 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

Ριάλιτι ταλέντων αμερικάνικης παραγωγής 2024

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Simon Cowell

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Terry Crews

KΡΙΤΕΣ: Simon Cowell, Heidi Klum, Sofía Vergara, Howie Mandel