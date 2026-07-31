Για 3η χρονιά, ο Λυκαβηττός γέμισε μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό κέφι

Με περισσότερους από 5.000 επισκέπτες πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία για 3η συνεχόμενη χρονιά, το Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, η μεγάλη καλοκαιρινή διοργάνωση του ΑΝΤ1, στήνοντας στον Λυκαβηττό ένα μεγάλο γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό κέφι.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου, από νωρίς το απόγευμα, χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας κατέκλυσαν τον χώρο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γιορτής, με το κέφι να παραμένει αμείωτο μέχρι αργά το βράδυ.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία του νεανικού κοινού το οποίο έδωσε τον παλμό και έγινε μια μεγάλη παρέα, χορεύοντας και τραγουδώντας σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο απόλυτο, πλέον, καλοκαιρινό έθιμο.

Στη σκηνή ανέβηκαν η αυθεντική φωνή του δημοτικού τραγουδιού Γωγώ Τσαμπά, ο καταξιωμένος ερμηνευτής της κρητικής μουσικής Νίκος Ζωιδάκης και η μοναδική ερμηνεύτρια των νησιώτικων τραγουδιών Στέλλα Κονιτοπούλου. Με αγαπημένα δημοτικά, κρητικά και νησιώτικα τραγούδια, οι τρεις καλλιτέχνες ξεσήκωσαν το κοινό και έδωσαν τον ρυθμό σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι. Στο κλαρίνο, ο βιρτουόζος Νεκτάριος Κοκκώνης πρόσθεσε το δικό του ξεχωριστό τόνο στη βραδιά.

Την παρουσίαση ανέλαβε ο Θάνος Κιούσης, ο οποίος με το χιούμορ και την ενέργειά του συνέβαλε στη μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Η θετική ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαίωσε ότι το Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές διοργανώσεις της πόλης. Για 3η συνεχόμενη χρονιά ο ΑΝΤ1 έφερε κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών μέσα από τη μουσική, την παράδοση, τον χορό και τη χαρά της συνάντησης δημιουργώντας μια γιορτή που έχει πλέον γίνει θεσμός.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η ΕΨΑ, η Andrus Beer και η INALAN, πάροχος οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.