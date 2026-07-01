Η αγαπημένη νυχτερινή εκπομπή κατέγραψε κατά μέσο όρο 10,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 με 1,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό και 12,1% στο σύνολο κοινού με 1,0 μονάδα διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ολοκλήρωσε χθες, Τρίτη 30 Ιουνίου, τη 10η σεζόν του και ευχήθηκε καλό καλοκαίρι από την κορυφή, καθώς ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στη ζώνη προβολής του για τη σεζόν 2025 – 2026.

Η αγαπημένη νυχτερινή εκπομπή κατέγραψε κατά μέσο όρο 10,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 με 1,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό και 12,1% στο σύνολο κοινού με 1,0 μονάδα διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Τη σεζόν 2025 – 2026 το «The 2Night Show» παρακολουθήσαν κατά μέσο όρο 706.546 τηλεθεατές, έστω για 1΄, στο σύνολο κοινού, με τις γυναίκες να είναι το πιο πιστό κοινό «The 2Night Show» καταγράφοντας μέχρι και 16,9% σε επιμέρους κοινό.

Το «The 2Night Show» θα συνεχίζει και την επόμενη σεζόν να κάνει τα βράδια μας μοναδικά απολαυστικά με τις ξεχωριστές συνεντεύξεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου.