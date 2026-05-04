Το 3ο επεισόδιο του πιο λαμπερού show μεταμορφώσεων σάρωσε και πάλι στην τηλεθέαση, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί την κορυφαία επιλογή της βραδινής ψυχαγωγίας, με 2.592.075 τηλεθεατές έστω και για 1’ να συντονίζονται για ακόμη μία Κυριακή στον ΑΝΤ1.

Το «Your Face Sounds Familiar» έγινε ξανά το απόλυτο talk of the town, με εκρηκτικές εμφανίσεις, συγκίνηση, χιούμορ και ανατροπές, που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η σκηνή, αλλά και η τηλεθέαση πήραν «φωτιά», με το show να σημειώνει πρωτιά με 21,8% στο σύνολο κοινού, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 10,5 μονάδες και 20,5% στο δυναμικό κοινό 18-54, υπερισχύοντας του δεύτερου καναλιού κατά 11,3 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους γυναικείο κοινό η τηλεθέαση άγγιξε το 29,4%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό το 25,5%.

Στο τιμόνι της βραδιάς, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, Σάκης Ρουβάς, ο οποίος για ακόμη μια φορά απογείωσε το show με τον ρυθμό, την ενέργεια και τη μοναδική του επικοινωνία με κοινό και διαγωνιζόμενους.

Η κριτική επιτροπή, με τον Γιώργο Θεοφάνους, την Κατερίνα Παπουτσάκη, τον Ρένο Χαραλαμπίδη και τη Ρένα Μόρφη, έκλεψε ξανά την παράσταση με το κέφι, τις ατάκες και τη χημεία της, μπλέκοντας με τον πιο απολαυστικό τρόπο χιούμορ, συναίσθημα και ουσιαστικό σχόλιο.

Την Κυριακή 3 Μαΐου, η βραδιά ξεκίνησε εντυπωσιακά και δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να ανεβάζει τον πήχη των act.

Ο Μέμος Μπεγνής ως Ryan Gosling στο «I’m Just Ken» έφερε… άρωμα Oscar και ξεσήκωσε κοινό και κριτές, ενώ η Αφροδίτη Χατζημηνά ως Νατάσα Θεοδωρίδου συγκίνησε βαθιά με το «Έντεκα Παρά», σε μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις της βραδιάς. Η Δωροθέα Μερκούρη ως Madonna παρέσυρε τους πάντες σε ένα απολαυστικό act με συμμετοχή-έκπληξη της κριτικής επιτροπής και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Sam Smith εντυπωσίασε με μια σκοτεινή και φαντασμαγορική performance. Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Άντζελα Δημητρίου προκάλεσε… δημιουργικό διχασμό και έντονη συζήτηση, ενώ ο Biased Beast ως Marilyn Manson σόκαρε και καθήλωσε σε ένα ακραίο act, που δεν άφησε κανέναν αδιάφορο. Η Μαριάντα Πιερίδη ως Ελευθερία Αρβανιτάκη χάρισε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, ενώ η Μαριλού Κατσαφάδου ως Θέμης Αδαμαντίδης έδωσε έναν παιχνιδιάρικο και απολαυστικό τόνο. Η Ίντρα Κέιν ως Bruno Mars ξεσήκωσε τη σκηνή με ενέργεια και στυλ, ενώ ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης ως Δημήτρης Χορν πρόσφερε μια βαθιά θεατρική και συγκινητική ερμηνεία.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η Αφροδίτη Χατζημηνά, η οποία κατέκτησε την κορυφή της βαθμολογίας, μαγεύοντας τους πάντες με την ερμηνεία και τη μεταμόρφωσή της και στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του «Your Face Sounds Familiar», επέλεξε να προσφέρει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στην ΕΛΕΠΑΠ. Το φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο ΕΛΕΠΑΠ συνοδεύει παιδιά με αναπηρίες σε κάθε τους βήμα, βοηθώντας τα να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να διεκδικήσουν το μέλλον που τους αξίζει.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 MAЇOY: ΚΑΙ ΤΩΡΑ… EUROVISION TIME!

Η επόμενη Κυριακή φέρνει στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar» τη EUROVISION, με τον buzzer να κρύβει εκπλήξεις, μεγάλες συγκινήσεις και… ευρωπαϊκό παλμό!

Οι νέες μεταμορφώσεις υπόσχονται ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα:

Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Koza Mostra feat. Αγάθωνας Ιακωβίδης - Alcohol Is Free (Ελλάδα) - 2013

Μέμος Μπεγνής – Γιώργος Αλκαίος – OPA (Ελλάδα) - 2010

Biased Beast – Kaarija - Cha Cha Cha (Φιλανδία) - 2023

Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Akylas - Ferto (Ελλάδα) - 2026

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Tommy Cash - Espresso Macchiato (Εσθονία) - 2025

Αφροδίτη Χατζημηνά – Klavdia – Αστερομάτα (Ελλάδα) - 2025

Μαριάντα Πιερίδη - JJ – Wasted Love (Αυστρία) - 2025

Μαριλού Κατσαφάδου – Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim (Κροατία) - 2024

Ίντρα Κέιν – Αλέξια – Άσπρο Μαύρο (Κύπρος) - 1987

Δωροθέα Μερκούρη – Καίτη Γαρμπή – Ελλάδα χώρα του φωτός (Ελλάδα) -1993

Την Κυριακή 10 Μαΐου, έρχεται ένα επεισόδιο γεμάτο Eurovision λάμψη, ανατροπές και ερμηνείες που θα συζητηθούν! Και όπως κάθε Κυριακή, η σκηνή του «Your Face Sounds Familiar» θα μετατραπεί σε ένα σύμπαν ψυχαγωγίας, όπου η μουσική, η μεταμόρφωση και το ταλέντο γίνονται ένα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Head of Productions: Αντώνης Μάτσος

Content Director: Γιάννης Μπίτσικας

Project Manager: Βασίλης Μεγκλίδης

Αρχισυνταξία: Νανά Ηλιοπούλου

Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Ρήγος

Acting Coach: Σόφη Ζαννίνου

Χορογράφος: Νεφέλη Θεοδότου

Vocal Coach: Ελένη Αλεξανδρή

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Εταιρία Παραγωγής: Ministare Productions

«YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR» ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΚΗ ΡΟΥΒΑ: Το 4ο επεισόδιο έρχεται στον ΑΝΤ1 την Κυριακή 10 Μαΐου, στις 21:00.