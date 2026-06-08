Με 2.136.264 τηλεθεατές να συντονίζονται έστω και για ένα λεπτό, για άλλη μια Κυριακή στον ΑΝΤ1.

Το «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει να χαρίζει μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας και να μαγεύει το τηλεοπτικό κοινό, προσφέροντας κάθε Κυριακή ένα ανεπανάληπτο υπερθέαμα γεμάτο λάμψη, συγκίνηση, μουσική και μεταμορφώσεις που ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Με εντυπωσιακά σκηνικά, υψηλής αισθητικής παραγωγή και θεαματικά act, το αγαπημένο σόου του ΑΝΤ1 είναι το απόλυτο ψυχαγωγικό γεγονός της εβδομάδας, που έχει εδραιώσει επάξια τη θέση του στην κορυφή.

Και το 8ο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» επιβεβαίωσε τη δυναμική του ως κορυφαία επιλογή της βραδινής ψυχαγωγίας, με 2.136.264 τηλεθεατές να συντονίζονται έστω και για ένα λεπτό, για άλλη μια Κυριακή στον ΑΝΤ1.

Με ξεχωριστές εμφανίσεις και ανατροπές, που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον, κατέγραψε πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 με 26%, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 11,7 μονάδες, καθώς και στο σύνολο κοινού με 24,5%, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι κατά 7,9 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους γυναικείο κοινό η τηλεθέαση άγγιξε το 31,1%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό έφτασε το 42,1%.

Στο τιμόνι της βραδιάς, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς, ο οποίος με το χιούμορ, την ενέργεια και τη σκηνική του παρουσία απογείωσε, για άλλη μια φορά, το σόου.

Η κριτική επιτροπή, με τον Γιώργο Θεοφάνους, την Κατερίνα Παπουτσάκη, τον Ρένο Χαραλαμπίδη και τη Ρένα Μόρφη, σχολίασε με χιούμορ, συγκίνηση και αυθορμητισμό τις εμφανίσεις, συμπληρώνοντας μοναδικά τη μαγική ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, το «Your Face Sounds Familiar» χάρισε στο τηλεοπτικό κοινό ακόμη μία αξέχαστη βραδιά γεμάτη εντυπωσιακές ερμηνείες και μοναδικές μεταμορφώσεις.

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, μέσα σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό που θύμιζε αγγλικανική εκκλησία, μεταμορφώθηκε σε Pan Pan και παρουσίασε την «Ανισόπεδη Ντίσκο», έχοντας στο πλευρό του την Ελένη Αλεξανδρή.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης ανέλαβε να ενσαρκώσει τη Χριστίνα Μαραγκόζη ερμηνεύοντας το «Χάνομαι», σε μία πιστή αναπαράσταση της αυθεντικής εμφάνισής της.

Η Μαριλού Κατσαφάδου μεταμορφώθηκε σε Ιουλία Καραπατάκη και τραγούδησε «Το Γλέντι», στήνοντας στη σκηνή ένα αυθεντικό καλοκαιρινό πανηγύρι με φόντο την Ακρόπολη.

Η Δωροθέα Μερκούρη εμφανίστηκε ως Kylie Minogue σε μία εντυπωσιακή υπερπαραγωγή με cabaret αισθητική, πλούσια visual και απόλυτη σκηνική παρουσία.

Ο Biased Beast μεταμορφώθηκε σε Freddie Mercury και ερμήνευσε το «Who Wants To Live Forever», χαρίζοντας μία από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες και δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Η Μαριάντα Πιερίδη έγινε Πάολα και παρουσίασε το «Να Μ’ Αφήσεις Ήσυχη Θέλω», ανεβάζοντας τη λαϊκή ένταση στα ύψη και ξεσηκώνοντας το κοινό.

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας απογείωσε τη σκηνή ως Katy Perry με το «I Kissed a Girl», σε μία από τις πιο εντυπωσιακές και τολμηρές εμφανίσεις της σεζόν.

Ο Μέμος Μπεγνής μεταμορφώθηκε σε Γιώργο Μαζωνάκη και ερμήνευσε το «Ώρες Μικρές», προσφέροντας μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Η Αφροδίτη Χατζημηνά ταξίδεψε το κοινό στη Γαλλία της δεκαετίας του ’50 ως Edith Piaf με το «Padam Padam», προσφέροντας μία καθηλωτική ερμηνεία που εντυπωσίασε κριτές και κοινό.

Η Ίντρα Κέιν ολοκλήρωσε το διαγωνιστικό μέρος ως Mary J. Blige με το «Family Affair», φέρνοντας στη σκηνή όλη την ενέργεια, το groove και τη σκηνική δύναμη της διεθνούς σταρ.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η Αφροδίτη Χατζημηνά, η οποία κατέκτησε την για 2η φορά την κορυφή της βαθμολογίας, μαγεύοντας τους πάντες με την ερμηνεία και τη μεταμόρφωσή της ως Edith Piaf. Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του «Your Face Sounds Familiar», η Αφροδίτη επέλεξε να προσφέρει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στην ΕΛΕΠΑΠ. Το φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο ΕΛΕΠΑΠ συνοδεύει παιδιά με αναπηρίες σε κάθε τους βήμα, βοηθώντας τα να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να διεκδικήσουν το μέλλον που τους αξίζει.

Στο τέλος του σόου, το buzzer ανέλαβε ξανά δράση και μοίρασε νέες απαιτητικές αποστολές στους διαγωνιζόμενους.

Οι νέες μεταμορφώσεις, για την Κυριακή 14 Ιουνίου, είναι:

Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Leonard Cohen

Μέμος Μπεγνής – Europe

Biased Beast – Σταμάτης Κόκοτας

Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Μιχάλης Ρέππας

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Δημήτρης Μητροπάνος

Αφροδίτη Χατζημηνά – Έλενα Παπαρίζου

Μαριάντα Πιερίδη – Christina Aguilera

Μαριλού Κατσαφάδου – Bette Midler

Ίντρα Κέιν – Ματούλα Ζαμάνη

Δωροθέα Μερκούρη – Fergie

Την Κυριακή 14 Ιουνίου, στις 21:00, το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις, εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και δυνατές ερμηνείες που υπόσχονται να καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.