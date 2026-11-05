Νέο επαγγελματικό κεφάλαιο για το έμπειρο στέλεχος

Στο δυναμικό του Antenna Group εντάχθηκε ο Νίκος Τσάκος, αναλαμβάνοντας τη θέση του Head of Digital Commercial.

Ανακοινώνοντας το νέο επαγγελματικό του βήμα μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο ίδιος ανέφερε: «Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Είμαι χαρούμενος που εντάσσομαι στον Antenna Group ως Head of Digital Commercial».

Αναφερόμενος στους στόχους του στη νέα του θέση, σημείωσε: «Έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια στον χώρο των ελληνικών ψηφιακών μέσων, γνωρίζω ότι οι καλύτερες συνεργασίες χτίζονται πάνω στους ανθρώπους, την εμπιστοσύνη και τις ιδέες που δημιουργούν πραγματική αξία. Αυτό ακριβώς επιδιώκω να αναπτύξω: ένα σύγχρονο ψηφιακό εμπορικό μοντέλο, που θα συνδέει τη δυναμική των brands του Antenna με τους στόχους των συνεργατών μας και θα φέρνει ουσιαστικά αποτελέσματα».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Antenna Group για την εμπιστοσύνη, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για όσα πρόκειται να δημιουργήσουν από κοινού.

Tην τελευταία διετία, ο Νίκος Τσάκος κατείχε τη θέση του Commercial Director στη Newsbeast (Prime Applications), έχοντας την ευθύνη της εμπορικής στρατηγικής των Newsbeast.gr και News.gr, της ανάπτυξης συνεργασιών με διαφημιζόμενους και media agencies, καθώς και της υλοποίησης χορηγικών προγραμμάτων και branded content projects.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο των media και της ψηφιακής διαφήμισης, έχοντας διατελέσει Commercial Manager και Group Digital Advertising Director στην DPG Digital Media, όπου εργάστηκε για περισσότερα από εννέα χρόνια,

Στην επαγγελματική του διαδρομή περιλαμβάνονται επίσης θέσεις ευθύνης στη Nemo Online και την IMAKO, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη (ΔΟΛ).