Επαφές με εκπροσώπους της τηλεοπτικής αγοράς από περισσότερες από 40 χώρες

Με νέες εμπορικές συμφωνίες και επαφές με εκπροσώπους της τηλεοπτικής αγοράς από περισσότερες από 40 χώρες ολοκλήρωσαν η Antenna Studios και ο ΑΝΤ1 τη συμμετοχή τους στο MIPCOM 2026, που πραγματοποιήθηκε στις Κάννες από τις 12 έως τις 15 Οκτωβρίου. Οι νέες παραγωγές, οι διεθνείς πωλήσεις και οι διασκευές επιτυχημένων σειρών βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίας τους, ανοίγοντας νέες προοπτικές για το ελληνικό περιεχόμενο.

Για πρώτη φορά, η Antenna Studios και ο ΑΝΤ1 συμμετείχαν με δικό τους εκθεσιακό περίπτερο στη μεγαλύτερη διεθνή αγορά τηλεοπτικού περιεχομένου, παρουσιάζοντας το χαρτοφυλάκιο των παραγωγών τους σε τηλεοπτικούς σταθμούς, streaming πλατφόρμες, εταιρείες διανομής και παραγωγής, καθώς και κορυφαία διεθνή στούντιο. Οι προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις ενίσχυσαν το δίκτυο διεθνών συνεργασιών και οδήγησαν σε νέες συμφωνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Τις εντυπώσεις κέρδισαν οι νέες σειρές «Ντέρτι», «Κρίνο & Αγκάθι» και «Σπιλιάδες», που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη διεθνή αγορά, προσελκύοντας την προσοχή αγοραστών από διαφορετικές χώρες. Παράλληλα, οι καταξιωμένες παραγωγές «Άγριες Μέλισσες» και «Μάγισσα», καθώς και οι μίνι σειρές «Σέρρες», «Σώσε με» και «Είμαι η Τζο», συνέχισαν τη δυναμική τους πορεία, επιβεβαιώνοντας την εμπορική απήχηση της ελληνικής μυθοπλασίας στο εξωτερικό.

Η διεθνής παρουσία των παραγωγών του ΑΝΤ1 αποτυπώνεται σε πωλήσεις σε όλο και περισσότερες αγορές. Η «Μάγισσα» συνεχίζει το επιτυχημένο διεθνές της ταξίδι, με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία να αποτελούν τις πιο πρόσφατες προσθήκες στις αγορές όπου έχει διατεθεί η σειρά. Οι «Σέρρες» και η «Ζωή» συνεχίζουν τη διεθνή τους πορεία, με τη Βουλγαρία να προστίθεται στις αγορές όπου έχουν διατεθεί οι δύο σειρές. Οι «Άγριες Μέλισσες», που αποτέλεσαν τηλεοπτικό φαινόμενο στην Ελλάδα, συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους και πέρα από τα σύνορα, κατακτώντας το διεθνές κοινό, με πωλήσεις στην Πολωνία, τη Λατινική Αμερική, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Λιθουανία, την Κροατία και σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αντίστοιχα, το «Σώσε με», μετά την επιτυχημένη πορεία του σε πλατφόρμες και τηλεοπτικά κανάλια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE) και σε αγορές της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CIS), συνεχίζει το διεθνές του ταξίδι, με νέες πωλήσεις στην Εσθονία και τη Βουλγαρία.

Ξεχωριστή επιτυχία αποτελεί η κροατική διασκευή των «Άγριων Μελισσών», που προβάλλεται από το RTL και την πλατφόρμα Voyo και η 2η σεζόν είναι ήδη στον αέρα. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη στρατηγική του ΑΝΤ1 για τη διεθνή αξιοποίηση των ελληνικών παραγωγών, όχι μόνο μέσω της πώλησης ολοκληρωμένων σειρών, αλλά και μέσω τηλεοπτικών formats που διασκευάζονται για τις ανάγκες κάθε τοπικής αγοράς. Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό μοντέλο που διευρύνει τις εμπορικές δυνατότητες του ελληνικού περιεχομένου και δημιουργεί νέες πηγές ανάπτυξης.

Με την παρουσία τους στο MIPCOM 2026, η Antenna Studios και ο ΑΝΤ1 ενίσχυσαν τη θέση τους ως κορυφαίοι εκπρόσωποι της ελληνικής μυθοπλασίας στη διεθνή αγορά, διευρύνοντας το δίκτυο συνεργασιών τους, επενδύοντας στη διεθνή διανομή και αξιοποίηση επιτυχημένων ελληνικών σειρών και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για την ελληνική μυθοπλασία σε όλο τον κόσμο.