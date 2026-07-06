Την αποκάλυψη για την «ονοματοδοσία» έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΣΚΑΪ, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος μίλησε στο συνέδριο «Δημοκρατία 2030» στη Νίσυρο.

Ο CEO του ΣΚΑΪ, Γρηγόρης Δημητριάδης αποκάλυψε σε συνέδριο που έγινε στη Νίσυρο το όνομα που θα έχει η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου.

Και εγένετο «ΣΠΟΡ FM TV». Αυτό θα είναι το όνομα που θα φέρει η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφουζού.

Την αποκάλυψη για την «ονοματοδοσία» έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΣΚΑ, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος μίλησε στο συνέδριο «Δημοκρατία 2030» στη Νίσυρο.

«Το να έχουμε μια υποδομή με μεταδόσεις στον Σπορ FM και να έχουμε και όλη την υλικοτεχνική υποδομή για να μπορούμε να μεταδίδουμε ζωντανά γεγονότα, κάνουμε το «Σπορ FM TV», οπότε έτσι θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν κάτι περισσότερο, δηλαδή και ενημέρωση και αθλητικά» ανέφερε σχετικά