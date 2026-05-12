Μετά το ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ

Την Κυριακή 10/05, το Athletiko.gr και το ACTION 24 σημείωσαν εντυπωσιακές επιδόσεις τόσο στην τηλεόραση όσο και στο digital περιβάλλον.

Το Athletiko FC, η Κυριακάτικη ποδοσφαιρική εικπομπή του Athletiko.gr, κατέγραψε ρεκόρ απήχησης μετά το ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει δημιουργήσει στο αθλητικό κοινό.

Η εκπομπή ξεπέρασε τις 119.000 προβολές στο YouTube, σημειώνοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις της σεζόν για αθλητικό live περιεχόμενο, με χιλιάδες φίλους του ποδοσφαίρου να παρακολουθούν ζωντανά τον σχολιασμό, την ανάλυση και το κλίμα γύρω από το παιχνίδι που έκρινε τον τίτλο.

Την ίδια στιγμή, το Athletiko FC είχε πολύ ισχυρή παρουσία και στο ACTION 24, σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις τηλεθέασης και ξεπερνώντας σε επιμέρους κοινά ακόμη και πανελλαδικούς σταθμούς, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δυναμική του μοντέλου TV & Digital που αναπτύσσει η Wide Media Group.

Με άποψη, έντονο ποδοσφαιρικό διάλογο, αλληλεπίδραση με το κοινό και live σχολιασμό, το Athletiko FC συνεχίζει να εξελίσσεται σε μία από τις πιο δυναμικές κυριακάτικες αθλητικές εκπομπές.

Παρουσίαση: Βασίλης Μπακόπουλος

Μαζί του οι: Βασίλης Μοιρώτσος, Διονύσης Βερβελές, Τάσος Καπετανάκος, Κώστας Γουλής, Θοδωρής Χαστάς, Μιχάλης Τσόχος, Αντώνης Σαούλης, Αλέξης Σαββόπουλος, Γρηγόρης Ποζιός και Βασίλης Γιαννούτσος.