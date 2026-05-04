Tα οικονομικά αποτελέσματα για την οικονομική χρήση του 2025 ανακοίνωσε ο όμιλος των Αττικών Εκδόσεων.

Κατά την τρέχουσα χρήση ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 21.931,06 χιλ. ευρώ έναντι 21.636,62 την προηγούμενη χρήση, ήτοι αυξημένος κατά 1,36%. Αναλυτικά, τα διαφημιστικά έσοδα ανήλθαν σε 15.504,25 χιλ. ευρώ έναντι 15.853,93 την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 2,21%, ενώ σημαντική αύξηση κατά 17,1% παρουσίασαν τα έσοδα από πωλήσεις περιοδικών και λοιπών προϊόντων/εμπορευμάτων, μέσω πρακτορείου διανομής, τα οποία ανήλθαν σε 5.550,78 χιλ. ευρώ έναντι 4.738,68 την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου μειώθηκαν κατά 6,85% και ανήλθαν σε 3.291,07 χιλ. ευρώ έναντι 3.533,92 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 2,4% και ανήλθαν σε κέρδη 2.022,71 χιλ. ευρώ έναντι 1.975,33 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση κατά 12,59% και ανήλθαν σε κέρδη 1.598.76 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1.419,93 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 13.896,13 χιλ. ευρώ έναντι 12.978,69 την προηγούμενη χρήση, ήτοι αυξημένος κατά 7,07%. Αναλυτικά, τα διαφημιστικά έσοδα ανήλθαν σε 8.464,46 χιλ. ευρώ έναντι 8.202,33 την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,2%, ενώ σημαντική αύξηση κατά 18,26% παρουσίασαν τα έσοδα από πωλήσεις περιοδικών και λοιπών προϊόντων/εμπορευμάτων μέσω πρακτορείου διανομής, τα οποία ανήλθαν σε 4.677,17 χιλ. ευρώ έναντι 3.954,88 την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 5,65% και ανήλθαν σε 2.118,11 χιλ. ευρώ έναντι 2.004,77 χιλ. ευρώ, την προηγούμενη χρήση. Tα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 1.428,64 χιλ. ευρώ και ανήλθαν σε 1.460,83 χιλ. ευρώ έναντι 32,19 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, η οποία είχε επιβαρυνθεί με έκτακτη ζημιά απομείωσης αξίας θυγατρικών εταιρειών, συνολικού ποσού 1.001 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε κέρδη 1.229,43 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 250,36 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025 της εταιρείας, καθώς και στο αρχείο 213800Y8VA1TOFGABG0G-2025-12-31-1-el.xbri τα οποία είναι διαθέσιμα στα ελληνικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας.