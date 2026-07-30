Εγκλήματα που σημάδεψαν την πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό ζωντανεύουν μέσα από καθηλωτικά ντοκιμαντέρ

Όλο τον Αύγουστο, συνταρακτικές αληθινές υποθέσεις έρχονται στο προσκήνιο. Εγκλήματα που σημάδεψαν την πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό ζωντανεύουν μέσα από καθηλωτικά ντοκιμαντέρ. Από την 1η έως και την 31η Αυγούστου, ανακαλύψτε στο ERTFLIX το νέο αφιέρωμα και την ειδική κατηγορία «Έγκλημα και Τιμωρία», με συγκλονιστικές αληθινές ιστορίες εγκλημάτων.

«Pleiades: Victims of A Serial Killer» (2025)

Μια ανεξάρτητη σειρά ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα, που έχει ως στόχο να διερευνήσει πώς βίωσαν διαφορετικοί άνθρωποι την πιο συγκλονιστική ποινική υπόθεση στην ιστορία της Κύπρου, που επικεντρώνεται στην ανθρώπινη πλευρά καθενός από τα πρόσωπα που παρουσιάζονται. Ακούμε τις ιστορίες του προσωπικού διάσωσης, των ερευνητών της υπόθεσης, των δημοσιογράφων που βρίσκονταν στον τόπο του εγκλήματος, των ανθρώπων που ήταν κοντά στα θύματα, αλλά και των ειδικών που ασχολήθηκαν με την υπόθεση, όπως ψυχολόγοι, ανθρωπολόγοι, δικηγόροι, εκπρόσωποι μειονοτικών ομάδων. Μια ιστορία με αμεροληψία και πιστή στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 2019, όταν ο κατά συρροή δολοφόνος με το παρατσούκλι «Ορέστης» τελικά συνελήφθη και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη.

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Σεϊτάνης

Έρευνα: Πάρης Προκοπίου, Μιχάλης Τερζής

«11 Χτυπήματα» (2022)

(11 Shots)

Το ποδόσφαιρο προσφέρει έντονα συναισθήματα, πάθος και αγωνία, όμως πίσω από τη λάμψη του κρύβεται μια σκοτεινή πραγματικότητα. Δολοφονίες, απαγωγές, εκβιασμοί και απάτες συνθέτουν ιστορίες που μοιάζουν με σενάριο ταινίας, αλλά είναι αληθινές. Σε κάθε γωνιά του κόσμου αποκαλύπτεται η παρασκηνιακή πλευρά του αθλήματος, πιο δραματική από το ίδιο το παιχνίδι, που οι περισσότεροι οπαδοί αγνοούν.

Παρουσίαση: Πέτζα Μιγιάτοβιτς

Σκηνοθεσία: Φερνάντο Ουρένια

«The Man Who Stole the Scream» (2023)

Αυτή είναι η συγκλονιστική ιστορία της κλοπής ενός από τους πιο εμβληματικούς πίνακες στην ιστορία, της «Κραυγής» του Έντβαρτ Μουνκ, όπως την αφηγείται ο ίδιος ο άνθρωπος που κρυβόταν πίσω από την αρπαγή του πίνακα. Μια συναρπαστική noir αστυνομική περιπέτεια, που εκτυλίσσεται στη Σκανδιναβία, με μια δόση σκανδαλιάρικης διάθεσης, αλλά και άκρως συγκινητική. Ο πίνακας «Η Κραυγή» του Έντβαρτ Μουνκ κλάπηκε το 1994, κατά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Νορβηγία. Ήταν μία ξεδιάντροπα τολμηρή κλοπή, που πυροδότησε ένα ανελέητο κυνηγητό από την πλευρά των νορβηγικών Αρχών, των διεθνών ΜΜΕ και της Ειδικής Ομάδας Τέχνης της Σκότλαντ Γιαρντ. Μόνο ένας άνθρωπος καταδικάστηκε για το έγκλημα αυτό, ο πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, Πολ Ένγκερ. Γιατί το έκανε και τι ακριβώς συνέβη; Ποιο ήταν τελικά το κίνητρό του;

Σκηνοθεσία: Σάνσαϊν Τζάκσον, Νάιτζελ Λέβι

«The Black Swan»

Ύστερα από πάνω από μια δεκαετία μιας ζωής βασισμένης σε ψέματα, εγκλήματα και απάτες, η Δανή εταιρική δικηγόρος Αμίρα Σμάιτς θέλει να βγει από αυτόν τον κύκλο. Παλαιότερα έμπιστη σύμβουλος διαβόητων συμμοριών, συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη Μαντς Μπρούγκερ και ερευνητικούς δημοσιογράφους για να ξανανοίξει το παλιό της γραφείο συμβούλων, το οποίο πλέον είναι εξοπλισμένο με κρυφές κάμερες. Σε διάστημα έξι μηνών, το γραφείο μετατρέπεται σε κόμβο για σκληροπυρηνικούς εγκληματίες, επιχειρηματίες και δικηγόρους που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει εγκλήματα που κυμαίνονται από περιβαλλοντική απάτη έως βασανιστήρια, καταρρίπτοντας τον μύθο της Δανίας ως χώρα δίχως διαφθορά. Η μυστική αποστολή της Σμάιτς φέρνει στο φως έναν αδίστακτο κόσμο εξαπάτησης και προδοσίας, καθιστώντας την ως τον απόλυτο «μαύρο κύκνο».

Δημιουργός: Μαντς Μπρούγκερ

«Ποιος Θυμάται την Πέτρα Κέλι» (2024)

(Petra Kelly – Act Now)



Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την προσωπική ζωή και τον πολιτικό βίο της συνιδρύτριας του Γερμανικού Κόμματος των Πρασίνων, του πρώτου πράσινου κόμματος στον κόσμο που γνώρισε εκλογική επιτυχία. Μια από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα, η Πέτρα Κέλι αγωνίστηκε για ριζικές κοινωνικές αλλαγές, αφοπλισμό και μια κοινωνία σε αρμονία με τη φύση. Μέσα από άγνωστο μέχρι σήμερα υλικό τεκμηρίωσης και από μαρτυρίες στενών φίλων και πολιτικών συντρόφων, που για πρώτη φορά μιλούν για την Πέτρα Κέλι, η ταινία φιλοτεχνεί το πορτρέτο μιας ευαίσθητης, ακλόνητης γυναίκας που δεν άφησε κανέναν να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο της. Το ντοκιμαντέρ δεν παραβλέπει να αναφερθεί και στο πρόωρο, σκοτεινό τέλος της ζωής της σε ηλικία μόλις 44 ετών, όταν δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της και πολιτικό της συνοδοιπόρο, Γκερτ Μπάστιαν.

Σκηνοθεσία: Ντόρις Μετς

«Ο Βίαιος Άντρας μου» (2020)

(Domestic Crimes)



Όπως εκατοντάδες γυναίκες κάθε χρόνο, η Ζουλί Ντουίμπ και η Μαρίν Ντουπουί έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία. Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένη στη μνήμη όσων γυναικών έχουν πέσει θύματα γυναικοκτονίας.

Σκηνοθεσία: Νεμπίλα Ζακνούν, Ντέιβιντ Κλόαρεκ

«Ρόζεμπεργκ. Υπόθεση Κατασκοπείας» (2025)

(The Rosenbergs: Atomic Spies)

Ο Τζούλιους και η Έθελ Ρόζενμπεργκ συλλαμβάνονται από το FBI ύστερα από την κατάθεση του Ντέιβιντ Γκρίνγκλας, σε μια υπόθεση που θα εξελιχθεί σε μία από τις πιο διαβόητες δίκες κατασκοπείας του 20ού αιώνα. Παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή επιμένουν στην αθωότητά τους, τα μέσα ενημέρωσης και η κοινή γνώμη μοιάζουν να έχουν ήδη εκδώσει την ετυμηγορία τους. Η δίκη οδηγεί στην καταδίκη τους σε θάνατο. Τρεις δεκαετίες αργότερα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως, ανατρέποντας όσα θεωρούνταν δεδομένα και ρίχνοντας νέο φως στην αλήθεια της υπόθεσης.

Σκηνοθεσία: Τζούλια Μπράχερ

«Αρτεμίζια Τζεντιλέσκι: Τραύμα και Τέχνη» (2023)

(Artemisia Gentileschi: Trauma and Triumph in Baroque Art)

Είναι πιθανόν το πιο διάσημο έγκλημα #MeToo στον μπαρόκ καλλιτεχνικό κόσμο. Το θύμα είναι η 18χρονη ζωγράφος, Αρτεμίζια Τζεντιλέσκι. Ο δράστης, ένας γνωστός συνάδελφος καλλιτέχνης του πατέρα της. «Τη διακόρευσε με βίαιο τρόπο και επιδόθηκε επανειλημμένως στις σαρκικές του ορέξεις»: αυτή ήταν η καταδικαστική απόφαση, τον Μάρτιο του 1612, από τους δικαστικούς λειτουργούς της Ρώμης. Παρά το ψυχολογικό τραύμα και τους κοινωνικούς περιορισμούς για τις γυναίκες του 17ου αιώνα, η Τζεντιλέσκι έγινε το πρώτο γυναικείο μέλος της Ακαδημίας των Τεχνών της Σχεδίασης. Μέχρι και σήμερα, η πρωτοποριακή Ιταλίδα ζωγράφος του μπαρόκ είναι γνωστή για τις δεξιοτεχνικές απεικονίσεις δυναμικών γυναικών στη μυθολογία και τις βιβλικές αφηγήσεις.

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Σαμπίνε Μπίερ, Άννε Βίγκερ





