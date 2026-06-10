Η Republic of Media είναι η υφιστάμενη συνεργάτιδα εταιρεία που διαχειρίζεται σήμερα το λογαριασμό της bet365 και αναμένεται να συμμετάσχει στη διαδικασία επανεξέτασης.

Η bet365 ξεκίνησε επίσημα διαδικασία αξιολόγησης για τον media λογαριασμό της και συγκεκριμένα για το media planning & buying σύμφωνα με δημοσίευμα του Campaign UK. Τη διαδικασία διαχειρίζεται η διεθνής συμβουλευτική εταιρεία ID Comms.

Η Republic of Media είναι η υφιστάμενη συνεργάτιδα εταιρεία (incumbent) που διαχειρίζεται σήμερα το λογαριασμό της bet365 και αναμένεται να συμμετάσχει στη διαδικασία επανεξέτασης.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της bet365 για την ενίσχυση της εμπορικής και διαφημιστικής της παρουσίας σε βασικές αγορές. Το review αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους media και επικοινωνίας.