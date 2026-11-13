Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ ερμηνεύει αριστουργήματα του κλασικού και ρομαντικού ρεπερτορίου.

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Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου, παρουσιάζει μια ξεχωριστή συναυλία στο Ωδείο Αθηνών (Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος»), την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στις 20:30. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει δύο έργα του Μπετόβεν με ένα από τα πιο αγαπημένα κοντσέρτα για βιολί του ρομαντικού ρεπερτορίου, διά χειρός Μαξ Μπρουχ.

Συγκεκριμένα, ερμηνεύονται η ουβερτούρα «Λεονόρα» και η «Συμφωνία αρ. 8 σε Φα μείζονα» του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, καθώς και το «Κοντσέρτο για βιολί αρ. 1 σε σολ ελάσσονα» του Μαξ Μπρουχ.

Πρόγραμμα συναυλίας

Ludwig van Beethoven: Λεονόρα αρ.3, έργο 72b

Εισαγωγή

Max Bruch: Κοντσέρτο για βιολί αρ.1 σε σολ ελάσσονα, έργο 26

Vorspiel. Allegro moderato

Adagio

Finale. Allegro energico

Ludwig van Beethoven: Συμφωνία αρ.8 σε φα μείζονα, έργο 93

Allegro vivace e con brio

Allegretto scherzando

Tempo di Menuetto

Allegro vivace

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ

Σολίστ: Ιορδάνης Σάντος-Μαστραλέξης (βιολί)

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου

Ωδείο Αθηνών – Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος»

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στις 20:30

Πληροφορίες και προπώληση εισιτηρίων: athensconservatoire.gr