Πρεμιέρα την Παρασκευή 5 Ιουνίου

Μια νέα τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο «Ώρα Αυτοδιοίκησης» και παρουσιαστή τον Βασίλη Νομικό κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 5 Ιουνίου, μέσα από την συχνότητα του BLUE SKY.

Κάθε Παρασκευή 17.00-18.00 live και σε επανάληψη κάθε Δευτέρα βράδυ 23.30-00.30.

Ένα μαγκαζίνο που θα αφορά κυρίως Δήμους και περιφέρειες. Με καλεσμένους Δημάρχους και Περιφερειάρχες. Με θέματα χρηστικά που θα κάνουν εύκολη τη ζωή του Δημότη, αλλά και ένας οδηγός Αθλητισμού, Πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Μαζί του ένα έμπειρο επιτελείο δημοσιογράφων και ρεπόρτερ.