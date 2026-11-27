Ο Αντώνης Πανούτσος υπήρξε μέλος του σταθμού από την αρχή, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα με τη γραφή και τον λόγο του

Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 αποχαιρετούμε τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη Αντώνη Πανούτσο, που έφυγε σήμερα από την ζωή έχοντας δώσει, για καιρό, γενναία μάχη.

Με λαμπρή σταδιοδρομία εξήντα περίπου ετών στην αθλητική δημοσιογραφία, σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση, ο Αντώνης Πανούτσος έγινε, σχεδόν από την αρχή, μέλος της οικογένειας του ΣΠΟΡ FM 94,6, τον οποίο αγάπησε και υπηρέτησε άοκνα. Μοναδικός και σπάνιος, με φοβερή πένα και ραδιοφωνική ατάκα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο και στην καρδιά μας.

Όλοι εμείς στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό τον δικό μας Αντώνη.

Καλό σου ταξίδι φίλε